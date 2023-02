Querida actriz fue traicionada por su mejor amiga cuando se metió con su esposo y no es Karla Panini

El dia del amor y la amistad está cerca, y pese a que muchas personas lo celebran ya sea con amigos o bien, con su pareja y a quien consideran ser “el amor de su vida”, muchos otros recuerdan que han sido traicionados por alguna de estas dos partes, pero, ¿qué sucede cuando te fallan tanto tus amigos como tu pareja, al mismo tiempo?, esto le sucedió no solo a Karla Luna con Américo Garza y Karla Panini, también una querida actriz de telenovelas sufrió una doble traición que la hundió en depresión.

Hablamos de la querida actriz Jessica Coch, quien es recordada por participar en algunas telenovelas como “Rebelde”, “Cuando me enamoro”, “Muchacha Italiana Viene a casarse”, entre muchas otras, y es que está bella mujer nacida en Puebla vivió una de las peores traiciones a manos de quien fuera su mejor amiga y su exesposo, el productor Roberto Gómez Fernández quien además es hijo del reconocido comediante Roberto Gómez Bolaños mejor conocido como “Chespirito”.

Eran mejores amigas desde la adolescencia

En una entrevista que la actriz dio, decidió abrir su corazón, pues nunca se esperó una traición por parte de quien fuera su mejor amiga desde que ambas eran tan solo unas adolescentes, pues se conocieron cuando tenían 17 años.

La mejor amiga de Jessica estudió medicina pero no pasó un examen para una especialidad por lo que no tenía trabajo, fue entonces que ésta le pidió a la actriz que le ayudara a entrar a trabajar a la fundación de Roberto Gómez Fernández, fue así como Coch la ayudó, pero eso sí, advirtió a su entonces novio y su mejor amiga que si había alguna pelea entre ellos no la involucran a ella.

Foto: Captura de pantalla

Ella planeó su boda

Debido a la gran carga de trabajo de Jessica Coch y de Roberto Gómez Fernández, la actriz quien en ese momento se encontraba grabando la exitosa telenovela “Cuando me Enamoro” a lado de Silvia Navarro y Juan Soler, pidió a su mejor amiga que se convirtiera en su “wedding planner” (organizadora de bodas).

La boda se llevó a cabo en Acapulco y lo que para Jessica sería el inició de su matrimonio el cual era como un cuento de hadas para ella, lo cierto es que la actriz no sabía que estaba firmando lo que sería uno de los peores episodios de su vida.

Foto: Captura de pantalla

Llega la doble traición

De acuerdo con Jessica Coch quien abrió su corazón en una entrevista en el año 2019, su divorcio con Roberto Gómez lo asocia un tanto a la inmadurez que tuvo en esa época pues era muy joven y no supo cómo sacar adelante un matrimonio.

Sin embargo, además del dolor que estaba viviendo debido a la separación de quien en ese momento era el amor de su vida, la actriz vivió una doble traición por parte de quien fuera su mejor amiga, pues Jessica recuerda que no se explicaba el por que ella se alejaba en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Tiempo después, un conocido se acercó a Maite Perroni quien es otra de sus mejores amigas y le confirmó que Roberto Gómez Fernandez y quien fuera la mejor amiga de Jessica Coch tenían una relación amorosa, saber esto dejó en una profunda tristeza a la actriz que estuvo durante 4 años sola con miedo a ser traicionada por alguien a quien pudiera entregar su corazón.

“Cuando empiezo a tener problemas con Roberto, ella se empieza a alejar de mí. Me divorcié y un día le hablan por teléfono a una amiga mía, le dicen que ellos dos están saliendo ya después de mi divorcio. No estoy diciendo que me fueron infiel o mucho menos, o bueno, eso espero”, dijo Jessica Coch

Actualmente Jessica Coch está tranquila y aunque nuevamente se dio una oportunidad en el amor con otro hombre, ésta relación terminó en 2021 debido a la distancia y los estragos que la pandemia dejó.

Por su parte Roberto Gómez Fernandez y Krystell Padilla, nombre de quien fuera la mejor amiga de Jessica Coch, tras un largo romance, finalmente se casaron en 2017.

Foto: IG @elaguila_gomez

SIGUE LEYENDO:

Yahir confirma estar alejando de su hijo Tristán, esto es lo que reveló el exacadémico

Yuridia está embarazada y así lo anunció Mhoni Vidente hace seis meses

bmz