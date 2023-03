Michelle Rodríguez: ¿Quién es Luz Aldán, la actriz señalada como su novia?

Michelle Rodríguez estaría saliendo con la actriz Luz Aldán, así lo reveló una amiga de la celebridad a la revista TvNotas, a la cual le dio una entrevista en la que platicó que hace algunos días retomaron su relación, pues habían terminado el año pasado. Con esta información, la ex integrante de "Me Caigo de Risa" vuelve a ser el centro de atención debido a que muchos se preguntan quién es su presunta novia.

Después de que hace algunas semanas la actriz y cantante se volviera el tema de conversación al recibir ataques al posar para una revista de moda de forma sensual, Michelle vuelve a la polémica con su supuesta relación sentimental, la cual había mantenido fuera del ojo público a pesar de que tenía alrededor de 4 años saliendo con la que fue su compañera en varias producciones de teatro, dijo la presunta amiga que también aseguró que hasta ya estaban penando en convertirse en madres.

Aseguran que Michelle Rodríguez está saliendo con Luz Aldán

La supuesta fuente de la revista de espectáculos indicó que Michelle y Luz se conocieron en 2012, cuando ambas estuvieron en la obra "Si nos dejan", a partir de ese momento se hicieron grandes amigas, y aunque en un principio la protagonista de la serie "40 y 20" salió con varios hombres, pero debido a sus constantes decepciones amorosas, en 2018 le dio una oportunidad al amor con una mujer, siendo Aldán la que se ganó su corazón.

IG @luzaldan

“Ella no es de ponerse etiquetas, ella defiende el amor libre, pero sí, su última relación importante fue con una mujer y nos ha dicho que ya se siente más atraída por las mujeres, pero en una entrevista dijo lo contrario”, aseguró la supuesta amiga de la actriz, que destacó que Rodríguez, 39 años, no le gusta definirse como bisexual. No obstante, recordó que en los últimos años ha mostrado su apoyo a la comunidad LGBTTTIQ+.

La celebridad tenía una relación por 4 años con Luz Aldán e incluso pensaba en convertirse en madre con su novia, no obstante, la originaria de Xochimilco, en la Ciudad de México, mantuvo su relación lejos de las cámaras, pero también llegó a negar que tuviera algún romance con una persona, por lo que su pareja se molestó y ocasionó que poco a poco se alejaran, así que en 2022 decidieron terminar.

"A Luz le sacaba mucho de onda que Michelle hiciera ese tipo de declaraciones y que la mayoría de las veces tuvieran que posar como amigas o acompañadas de otros amigos para que la prensa no se diera cuenta de su relación (...) Luz se daba cuenta de que Michelle no se sentía cómoda reconociendo ante los medios la relación que tenía y eso le dolía a Luz, pero la respetaba”, relató la supuesta persona cercana a las actrices, quien dijo que ya vivían juntas.

IG @luzaldan

La amiga de la famosa reveló que hace unos días se encontraron en una fiesta, por lo que se dieron una segunda oportunidad, y aunque no están formalmente en una relación, están viendo qué pasa para saber si vuelven. "Ojalá se dé la oportunidad de ser más abierta con su vida privada; tanto ella como Luz son grandes mujeres, trabajadoras, talentosas. Sus amigos queremos lo mejor para ambas, pero lo importante, es que sean muy felices”.

