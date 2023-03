Ricardo Montaner explota contra un famoso programa matutino por hacer inesperada revelación de Índigo

Ricardo Montaner explotó contra el famoso programa matutino de "Despierta América", después de que hiciera una inesperada revelación sobre su nieta Índigo. El cantante mostró su molestia en las redes sociales de la emisión norteamericana en la que publicaron una nota de su familia y aparecía la pequeña que está próxima a cumplir a penas un año; en el mensaje tachó a la producción de poco ética y recibió el apoyo de sus fanáticos, que se unieron a su descontento.

Hace unos días, el programa de Univision trasmitió unas imágenes de "Los Montaner" en la ciudad de Miami, Florida. En ellas se ve como Camilo y Evaluna se encuentran con el intérprete de "Tan enamorados" y su esposa Marlene Rodríguez, sin embargo, la verdadera protagonista su la pequeña Índigo, quien por primera vez fue presentada en este medio de comunicación, pues los padres han cuidado su identidad, por lo que aún no la presentan formalmente ante las cámaras.

Ricardo Montaner explota contra "Despierta América"

Fueron estas imágenes en las que mostraban el rostro de Índigo, las que hicieron que Montaner enfureciera, pues la familia a cuidado mucho que se respete la privacidad de la bebé, que está a unos días de cumplir un año. El artista, de 65 años, no dudo en utilizar sus redes sociales para mostrar su molestia y en la publicación que la producción de "Despierta América" colocó en Instagram colocó un contundente mensaje en el que lanzó fuertes críticas.

En el mensaje que escribió Ricardo Montaner explicó que no era ético lo que estaba haciendo el programa matutino, debido a que la familia había decidido mantener alejados a los niños de las cámaras, refiriéndose también a Apolo, hijo de Mau Montaner y su esposa Sara Escobar, que siguió el ejemplo de su hermana y no ha mostrado su rostro. De esta forma, el intérprete de baladas pop reaccionó molesto hacia la nota transmitida en la emisión estadounidense.

"No es ético ..! Ustedes no son un programa de chismes, o si? @despiertamerica nosotros Los Montaner, cuidamos a nuestros niñitos del ojo público, solo por protección, vivimos en un mundo cruel y ellos necesitan estar lo mas protegidos posible..gracias por contribuir a nuestra ganada intimidad!", escribió Ricardo en el comentario que recibió cientos mensajes de apoyo, así como miles de "likes", pues muchos de los fans de familia están de acuerdo en que la emisión violó la privacidad de la pequeña.

Las redes sociales de "Despierta América" inmediatamente se llenaron de quejas sobre la transmisión de las imágenes mostrando el rostro de Índigo. "Creo que se debe respetar las palabras de los padre si es no es no y punto ya llegará el momento que ellos decidan enseñar a su hija cuál es el problema", "Yo los demandaría por publicar imágenes de un menor de edad sin autorización de los padres" y "Si sus papás NO publicaron absolutamente NADA sobre su propia hija que les da el derecho de hacerlo ustedes", se lee en los comentarios.

