Maya Karunna eleva los latidos en ajustado bikini tejido a sus 50 años

Maya Karunna se vuelve a confirmar como una de las famosas que impone estilo para la playa, pues la cantante conquistó a sus miles de seguidores en Instagram con un foto en el que se lució vistiendo un ajustado bikini verde tejido, presumiendo cuerpazo a sus 50 años, look con el que elevó los latidos de sus fans y dejó claro que no piensa dejar de lucirse con los atuendos más atrevidos.

La intérprete y su hermana María ganaron fama por ser parte del grupo musical "Caló", liderado por el cantante Claudio Yarto, que tantos éxitos tuvo en los años 90, y aunque ambas se han caracterizado por presumir cuerpazo en sus redes sociales, es Maya quien comparte con sus miles de seguidores más fotografías con las que se luce en coquetos looks de playa con los que da clases de moda.

Maya Karunna presume cuerpazo en bikini tejido

Con más de 25 años de carrera, Maya se ha consolidado como una de las famosas consentidas gracias a las redes como Instagram, en la que se confirma como una de las artistas más bellas y con mejor figura, y así lo demostró con la publicación que compartió la tarde de este miércoles, en la que se le ve lucirse con un moderno bañador tejido, una tendencia que tomó fuerza en el verano del 2022.

Maya presume cuerpazo en coqueto look de playa. Foto: IG @mayakarunna

"Life is now!!! (la vida es ahora) ¡¡¡Nunca me dejes ir!!! #outfit @patriciabcrochet @kanantulum #tulum #tulumvibes #livemylife #tulummusic #sealife #beachlife #beauty #ilovemylife #lifeisgood #lifeisbeautiful #tulummexico #bemyself #tuluminati #tulumlife #photography #photoofday #photogram #photoeveryday", escribió la cantante para acompañar la postal en la que presume su curvilínea silueta posando desde una sofá con estructura redonda de madera.

Maya elevó los latidos de sus fans con su look, y dejó claro que a sus 50 años, que festejó a finales del 2022 con una lujosa fiesta, sigue presumiendo una silueta espectacular, la cual resaltó con el bikini verde de crochet, conjunto que destaca por su panty a la cadera, decorada con caracoles a juego con un top de tiras que cuelgan en la parte superior, outfit de playa con el que ha logrado sumar miles de "likes".

La cantante presume cuerpazo. Foto: IG @mayakarunna

Con su reciente publicación en la popular plataforma de Meta, en la que cuenta con 319 mil fans, la cantante deja ver que es una de las mujeres más bellas del espectáculo en México, y confirma que a su edad conserva una silueta de impacto, misma con el que sumó miles de admiradores en los años 90, cuando ganó fama junto al cantante Claudio Yarto, con quien sigue colaborando con mucho éxito.

La intérprete, junto a su hermana María, comenzó su carrera en el medio artístico cuando era una niña, debido a que sus padres eran el actor José Roberto Hill y la cantante Margarita Bauche, quienes también tenían una compañía de teatro en la que debutó como actriz infantil con la obra "Ricitos de Oro". Luego participó en el programa "Valores Juveniles", donde estuvo entre las 24 finalistas.

Impone con su estilo. Foto: IG @mayakarunna

