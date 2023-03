Desde la cama, Celia Lora enciende la red con candente foto junto a Jacky Ramírez

Celia Lora y Jacky Ramírez causaron un gran revuelo en redes sociales durante las últimas horas debido a que anunciaron su colaboración para OnlyFans y para ello difundieron una arriesgada fotografía en la que ambas derrocharon belleza y sensualidad desde la cama donde lucieron ajustados outfits con los que presumieron sus esculturales figuras, por lo que, como era de esperarse, dicha postal se hizo viral en plataformas digitales y se llevaron decenas de halagos con los que pudieron reafirmarse como dos de las mujeres más atractivas de toda la farándula.

Fue a través de Instagram donde ambas celebridades dieron a conocer su arriesgada colaboración, la cual, se venía cocinando desde hace más de medio año pues así lo habían destapado las ex Acapulco Shore, no obstante, en aquel entonces la exparticipante de Survivor México había dejado ver que en dicha sesión también contaría con la participación de Karely Ruiz, pero esto finalmente no ocurrió por motivos que se desconocen y por ahora, solo derrochó belleza y sensualidad junto a la atractiva playmate de 39 años de edad.

Jacky Ramírez y Celia Lora paralizaron la red con esta arriesgada postal. Foto: IG: jackyoficial_

Como se mencionó antes, para esta arriesgada postal, Celia Lora y Jacky Ramírez posaron juntas desde una cama y ambas aparecieron de rodillas más que juntitas la una de la otra y lo que más llamó la atención de sus fans fueron sus arriesgados looks pues ambas tenían reveladores bodys siendo el de la hija de Alex Lora el más atrevido pues dicha prenda estaba confeccionada con tela de encaje en color azul y debido a la naturaleza de dicho material se generaron distintas transparencia que dejaron en evidencia su envidiable silueta.

Por su parte, Jacky Ramírez también estaba usando un ajustado body y aunque dicha prenda no era de encaje, la modelo, influencer y también cantante pudo derrochar sensualidad gracias a los pronunciados escotes y múltiples aberturas que tenía.

Como era de esperarse, la fotografía con la que Celia Lora y Jacky Ramírez promocionaron su colaboración para OnlyFans causó un gran revuelo entre sus millones de fans, prueba de ello es que en tan solo unos cuantos minutos dicha postal logró acumular más de 60 mil likes, además, los halagos no se hicieron esperar y ambas salieron más que elogiadas de parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula, incluyendo a la propia Karely Ruiz, quien dejó abierta la posibilidad a derrochar sensualidad en trío, tal como lo habían planeado originalmente.

“Están bellísimas”, “Las dos guapísimas”, “¡Qué sexys!”, “Las más guapas”, “Ambas divinas”, “¡Cuerpazos!”, “Hermosas” y “Simplemente espectaculares” fueron algunos de los halagos que Celia Lora y Jacky Ramírez se llevaron gracias a su arriesgada publicación.

Celia Lora y Jacky Ramírez ya tenían varios meses planeando su colaboración. Foto: IG: celi_lora

Cabe mencionar que, la atrevida colaboración de Jacky Ramírez y Celia Lora está disponible de forma íntegra en sus respectivos perfiles de OnlyFans y hasta ahora no han dado a conocer qué tan subida de tono estuvo dicha sesión de fotos, no obstante, se sabe que ambas celebridades no temen mostrarse completamente al natural, por lo que se cree que rompieron el internet con toda su sensualidad y erotismo.

