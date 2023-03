Jacky Ramírez desafía la censura de Instagram con atrevida foto al natural

Jacky Ramírez se puso al filo de la censura en Instagram con una arriesgada postal en la que posó completamente al natural, por lo que, como era de esperarse, su atrevida publicación causó un gran furor entre los miles de seguidores que ostenta en dicha plataforma, quienes sin pensarlo se volcaron en halagos para la modelo de OnlyFans, quien dejó en claro por qué es considerada como uno de los máximos sex symbol del momento.

Como se mencionó antes, fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Jacky Ramírez realizó la candente publicación en cuestión y todo se originó debido a que realizó una sesión de preguntas y respuestas para interactuar con sus fans, no obstante, más que un cuestionamiento uno de sus fans le pidió que le recomendara una película y la exparticipante de “Acapulco Shore” aprovechó para promocionar su contenido de OnlyFans y fue así como decidió publicar una fotografía en la que se dejó ver al natural y para no enseñar de más, colocó un logo de Netflix sobre la imagen de su “recomendación”.

Jacky Ramírez paralizó la red con esta arriesgada postal. Foto: IG: jackyoficial_

En la arriesgada postal en cuestión, Jacky Ramírez posó de espaldas a la cámara y se pudo ver que estaba de rodillas sobre una barra de lo que parece ser una sala y como se dijo anteriormente, para esta publicación la exparticipante de “Survivor México” posó como Dios la trajo al mundo, por lo que dejó sin aliento a todos sus fans.

Pese a que la arriesgada postal de Jacky Ramírez fue difundida a través de sus historias de Instagram, la candente fotografía no tardó en ser replicada en otras plataformas digitales y hasta en páginas administradas por sus fans, donde los halagos para la también cantante no se hicieron esperar y comenzaron a llegar por decenas.

“¡Cuánta sensualidad!”, “Eres una reina”, “Cuerpazo”, “Toda una diosa”, “Cada día estás más hermosa”, “Chulada de mujer”, “La más guapa de todas” y “Simplemente divina” fueron algunos de los halagos que se llevó Jacky Ramírez, quien desde su salida de la televisión se ha enfocado en darle vuelo a sus facetas como cantante y como modelo de OnlyFans, lo cual, ha resultado todo un éxito pues su fama aumentó de manera considerable.

Jacky Ramírez es todo un fenómenoe en OnlyFans. Foto: IG: jackyoficial_

Jacky Ramírez se somete a dolorosa cirugía estética

Hasta hace unos meses, Jacky Ramírez aseguraba que nunca se sometería a una cirugía estética pues consideraba tener un cuerpo espectacular, sin embargo, no pasó mucho tiempo para que esta situación cambiara y se hizo diversos “arreglitos” que la ayudaron a potenciar aún más su belleza, no obstante, hace apenas unos días ofreció una entrevista para TVNotas y adelantó que pretende seguir transformando su físico y comentó que ya dio el primer paso para ello pues contó que se sometió a una dolorosa cirugía para reducir su cintura.

Jacky Ramírez posee uno de los físicos más envidiables de la farándula. Foto: IG: jackyoficial_

En la entrevista, Jacky Ramírez señaló que dicho procedimiento consistió en romperse dos costillas para que al acomodarlas se reduzca su cintura, por lo que su relato perturbó a más de uno, no obstante, señaló que no este proceso no es tan aparatoso como suena pues pudo recuperarse en pocas semanas, además, señaló que no le quedó ninguna cicatriz por lo que quedó contenta con los resultados.

SIGUE LEYENDO:

Maya Nazor da cátedra de moda en TikTok con entallado outfit morado

En baby doll, Penélope Menchaca recuerda su paso por “12 Corazones”

Galilea Montijo: el atrevido vestido de transparencias con el que se reafirmó como la más bella de Hoy