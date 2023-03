Al natural, Jacky Ramírez promociona su OnlyFans y no deja nada a la imaginación

Jacky Ramírez causó un gran revuelo en redes sociales durante las últimas horas debido a que promocionó su contenido exclusivo con una fotografía en la que apareció completamente al natural, por lo que, como era de esperarse, su atrevida postal causó gran furor entre sus admiradores, quienes no pudieron resistirse ante los encantos de la modelo de OnlyFans y se volcaron en halagos para la también cantante y exparticipante de Acapulco Shore.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Jacky Ramírez realizó la publicación en cuestión y como se mencionó antes, el objetivo de dicha imagen era incentivar a los miles de seguidores que ostenta en dicha aplicación a que se suscriban a su perfil oficial de OnlyFans, plataforma en la que derrocha belleza y sensualidad sin ningún tipo de restricción pues hasta donde se sabe, la ex participante de “Enamorándonos” es una de las pocas estrella de la farándula que se atreven a difundir contenido explícito.

Jacky Ramírez provocó más de un suspiro con esta arriesgada postal. Foto: IG: jackyoficial_

Para esta ocasión, Jacky Ramírez se dejó ver desde lo que parece ser la cocina de su lujosa residencia y tal como se dijo antes, posó como Dios la trajo al mundo por lo que se pudieron apreciar de muy buena manera todas y cada una de las curvas de su estilizada figura, no obstante, fue muy cuidadosa para no enseñar de más y terminar siendo censurada por Instagram y para ello se valió de la barra en la que estaba recargada y de un cuadro de texto donde colocó el link directo a su perfil de OnlyFans pues fue así como cubrió sus zonas íntimas.

Pese a que esta arriesgada postal de Jacky Ramírez fue difundida a través de sus historias de Instagram, no pasó mucho tiempo para que dicha postal se replicada en otras plataformas y en páginas administradas por sus fans, donde la atrevida imagen causó un gran furor y comenzaron a lloverle halagos a la intérprete de “Cotizada”.

Jacky Ramírez es todo un fenómeno en OnlyFans. Foto: IG: jackyoficial_

“Eres una diosa”, “Estás preciosa”, “Eres un auténtico sueño”, “Preciosura de mujer”, “La más guapa de todas”, “Simplemente espectacular” y “Cada día más bella” fueron algunos de los halagos que se llevó Jacky Ramírez, quien hace apenas un par de semanas estrenó una nueva canción llamada “VIP” junto a Allen King.

¿Jacky Ramírez regresa a la televisión?

Luego de su paso por “Survivor México”, Jacky Ramírez no ha vuelto a aparecer en televisión, sin embargo, durante una reciente entrevista que concedió dejó ver que es muy probable que participe en la próxima temporada de Acapulco Shore pues no quiso hablar del tema porque ya tiene firmado un acuerdo de confidencialidad, no obstante, mientras se concreta su regreso a la pantalla chica se encuentra enfocada en su carrera como cantante y en su faceta de modelo de OnlyFans, lo cual, ha resultado todo un éxito pues es todo un fenómeno en plataformas digitales.

Jacky Ramírez podría estar de regreso en Acapulco Shore. Foto: IG: jackyoficial_

Es importante señalar que Jacky Ramírez también señaló que no tiene algún proyecto en puerta para volver a la televisión abierta, sin embargo, se mostró en disposición para escuchar propuestas, por lo que no descarta volver a aparecer en algún programa de TV Azteca, televisora que la vio nacer profesionalmente hace algunos años tras brillar en “Enamorándonos”.

