Celia Lora podría convertirse en la madre de los hijos de Ricky Martin: "Estás ... delicioso"

Es muy sabido que la influencer Celia Lora ha sido una de las máximas fanáticas de Ricky Martin, incluso, la primera vez que tuvo oportunidad de conocer a su ídolo fue en una firma de autógrafos a la que acudió como seguidora. Su fanatismo llegó a ser tan grande que en una ocasión le pidió un autógrafo en la pierna y para sorpresa de todos, la hija de Alex Lora decidió tatuárselo para siempre llevar con ella algo del puertorriqueño.

Tiempo después Lora decidió quitarse el tatuaje con láser, la relación entre ambos prosperó y ahora son grandes amigos, de hecho la playmate lo presumió recientemente en sus redes sociales con una serie de fotografías junto al cantante. Es así que la unigénita del rockero no descarta prestarle su vientre a Ricky Martin para que tenga un hijo más, aunque ella ha manifestado en distintas ocasiones que no desea convertirse en madre.

Le presta su vientre a Ricky Martin

“Claro que sí, obvio, ¿quién no?... sí por supuesto que sí, le diría que claro que sí, ¡ay, pero por supuesto! Me parece un tipazo y es bien buena onda, es buena persona, entonces pues… y aparte, o sea, es un tema muy largo la explicación del por qué sí”, dijo para el programa Venga la Alegría.

La estrella de contenido para adultos confesó que hace poso tuvo un encuentro con el ícono del pop mundial: “Lo acabo de ver en Argentina, le dije ‘este año cumplimos 20 años de conocernos’, la cara así de Ricky de ‘¿ya?’, le dije ‘oye, yo envejezco, todos envejecemos y tú ¿qué ped*?, estás igualito y delicioso’. Siempre le digo pura estupidez, pero lo hago reír, entonces eso está bueno”.

Finalmente, Celia Lora aseguró no sentir vergüenza al pensar que Ricky Martín ya haya visto su contenido erótico en algunas plataformas digitales. “Ya lo vio, claro que ya lo vio, desde hace muchísimo ya lo vio, ya lo ha visto varias veces (no me da pena), al contrario, le quiero regalar mi Playboy nueva, a ver sí ahorita que viene”, declaró.

