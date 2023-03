Tras cierre de su hotel, el vocalista de la Banda Jerez pide no ir a Zacatecas: "Es para que te secuestren o maten"

El patrimonio que generó el cantante Marco Antonio Flores Sánchez terminó en pérdida debido al crimen organizado. El también diputado de Morena aseguró que los 10 empleados que tenía en el hotel La Cabrona dejaron de ir a trabajar debido a las amenazas que recibían de manera constante en el local.

"No hay quien opere el hotel o quiera trabajar allí por las amenazas", dijo.

En entrevista con Javier Alatorre para la señal de radio de El Heraldo Media Group, el vocalista de la Banda Jerez calificó como preocupante la violencia en la entidad e inclusive aseguró que ésta ocasiona que los turistas no quieran visitarla. Dijo que se nada sirve negar la realidad y recomendó a la gente no acudir al estado por su peligrosidad.

"No vayan a Zacatecas, es solo para que te secuestren o maten", dijo.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

Se acabó el sueño de una década

Pese a los 10 años que ha tenido a cargo este recinto, Flores tuvo que dejarlo por el riesgo y tras varias denuncias ante las autoridades que no perduraron. Si algo le pasa a él o a su gente, advirtió, la responsabilidad será de los que no le hicieron caso.

"Ya basta de meterse con gente inocente que no debe nada y se dedica a trabajar, como él", dijo.

Aseguró que estas acusaciones no forman parte de politiquería o querer algo de la Presidencia, ya que lo único que le importa es que tanto él como la gente en Zacatecas recupere la dignidad y la seguridad. Añadió que no pide tratos especiales, ya que aunque ha solicitado la ayuda de la policía, no le han enviado ni una patrulla, por lo que se tiene que trasladar en una camioneta blindada.

Aunque dijo que el gobierno hace bien su trabajo, es necesario que se haga algo en contra del cáncer del crimen organizado. Dijo además que el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la mejor Presidencia que ha tenido el país, pero las autoridades de seguridad no han hecho lo mismo.

Suspenden labores en el hotel

Un hotel cerró sus puertas en el Pueblo Mágico de Jerez de García Salinas en Zacatecas, el negocio es propiedad del diputado federal por Morena Marco Antonio Flores Sánchez, quien también es vocalista de la banda La número 1 Banda Jerez.

Mediante comunicado fechado este martes en la Ciudad de México, el legislador federal anunció la determinación del cese de actividades del inmueble de hospedaje denominado “La Cabrona”, nombre tomado de una de sus canciones, debido a las amenazas de presuntos integrantes de la delincuencia organizada hacia los empleados del hotel.

Sin personas conocidas en la comunidad

En el comunicado, Marco Antonio Flores dijo identificar a los presuntos agresores ya que son personas conocidas en el municipio; el legislador pidió a los turistas extremar las precauciones en caso de tomar la determinación de realizar turismo en Zacatecas, aunque aconsejó evitar los viajes al estado.

Marco Flores dio a conocer el fragmento de un video donde se observa a un hombre dialogar con la recepcionista del hotel, el resto del video se estaría entregando a las autoridades como prueba de las amenazas.

Por el momento, el ayuntamiento de Jerez declinó hacer un posicionamiento al respecto hasta conocer a fondo los señalamientos realizados por el diputado aunque se sabe que le darán las atenciones necesarias como a cualquier ciudadano víctima de la inseguridad, se desconoce si la Fiscalía General de Justicia del Estado recibió una denuncia formal sobre este evento.

Sigue leyendo:

Pueblo mágico se convierte en otro infierno zacatecano

“Lo dije al calor del diálogo”, lamenta Marco Antonio Flores tras pedir levantarse en armas en Zacatecas