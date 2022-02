Diputado y cantante de banda Jerez se revela a Morena

Cayeron como bomba en el grupo de Morena en la Cámara de Diputados y el gobierno federal las declaraciones del vocalista de la auténtica banda Jerez y legislador federal de ese partido por Zacatecas, Marco Antonio Flores Sánchez.

Es que en un foro realizado el domingo en la cabecera municipal de Jerez al que acudieron otros 20 diputados federales de Morena de diferentes entidades, Flores dejó de lado la reforma energética que tenía que defender para ponerse del lado de la ciudadanía y urgir a los gobiernos federal y estatal a solucionar el problema de la inseguridad en la entidad, de lo contrario amagó con convocar a la gente de la sierra de Jerez a levantarse en armas.

"Si no nos hace caso el gobierno federal, yo mismo voy a convocar a la gente para que se levante en armas allá arriba, no es justo", dijo Marco Antonio Flores Sánchez tan solo unas horas antes de que grupos criminales llamaran a no salir de sus casas.

El gobernador David Monreal, sin embargo, decidió encomendarse a Dios frente a la ola de violencia más dura que tiene el estado. Además, el gobernador está en franca pelea política con los alcaldes del país, entre ellos, con su propio hermano Saúl Monreal porque el gobierno del estado los ha abandonado frente a la delincuencia. Lo mismo dice David Monreal del gobierno federal.

La delincuencia se está imponiendo, se ha adueñado de las calles y convertido al estado, incluyendo a la capital, en tiradero de cadáveres.

Estos son los datos de los homicidios dolosos por lo que cada vez se encienden más los focos rojos. El año 2020 cerró así: Octubre 89 muertos, noviembre 107 y diciembre 130. Mientras el cierre de 2021 fue: octubre 142 muertos, noviembre 148 y diciembre 111.

De acuerdo con información del Sistema Nacional de Seguridad entre del 1 de enero al 15 de febrero iban 195 homicidios, de los cuales 14 policías habían perdido la vida.

En medio de esa realidad, en la que hasta los de casa comienzan a levantar la voz de manera muy enérgica, es más conveniente en Palacio Nacional hablar de la Casa Gris y cuestionar los sueldos de los periodistas como estrategia para evadir las crisis como la de la inseguridad nacional.

Por eso, en la reunión plenaria de este martes en Morena, Ignacio Mier, coordinador parlamentario en San Lázaro, tiene la encomienda de jalarle las orejas al cantante de la banda Jerez y diputado federal Marco Antonio Flores.



Uppercut: El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, invitó a un evento público a senadores para que lo respalden ante la opinión pública por la crisis de credibilidad que enfrenta su administración ante las violaciones a los derechos humanos. Entre ellos estuvieron César Cravioto y José Narro, quien acabó pidiendo justicia para José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado y considerado preso político de García.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

PAL