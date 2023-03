¿Está mintiendo? Maryfer Centeno analiza las lágrimas de Kalimba en pleno concierto

Kalimba llora en pleno escenario en concierto de OV7 en Las Vegas, EU Captura de video TikTok

En días recientes trascendió que Melissa Galindo, a través de sus redes sociales, acusó a Kalimba de acoso sexual, en su publicación detalló que incluso otras mujeres la habían contactado para compartirle que vivieron experiencias similares con el cantante. Días después, el integrante de OV7 se pronunció por medio de un comunicado para asegurar que esas acusaciones eran falsas.

Anteriormente, Kalimba causó polémica por haber tenido una actitud prepotente con una fan de nombre Gabriela Quintanilla, la cual le pidió tomarse una foto pero lejos de darle un buen trato, no sólo lo hizo de mala manera, sino que todas sus respuestas fueron en inglés. “Al principio el tipo no quería ni hablar en español, preguntaba algo y yo le respondía en español y él siguió preguntando en inglés”, publicó la joven molesta en su cuenta de Twitter.

Melissa Galindo acusó a Kalimba de acoso sexual Foto: Captura @adictvboy

“Los artistas deberían tratar mejor a sus fans, por nosotros están ahí”, comentó una usuaria. Mientras que otro fan publicó: “Que tengan buenas noches todos menos Kalimba, y ojalá la comida le haya hecho daño”.

A lo que Kalimba respondió: “Hola. Justo entré a ese restaurante porque vi puro gringo y venía de dar muchas fotos en otro lugar. Mis pesitos los hago cantando, cuando gustes hay shows". Es así que tras ser exhibido por su actitud grosera ahora es acusado de acoso sexual por Melissa Galindo.

"No nos convirtamos en jueces de nadie": Kalimba Foto: IG @kalimbaofficial

Kalimba regresó nuevamente a OV7 para festejar los 30 años de la agrupación, por lo que se encuentran en una gira por diversas ciudades de Estados Unidos. Es por ello que la noche del 17 de marzo, en pleno concierto en Las Vegas, el intérprete de “No me quiero enamorar” habló frente al público y soltó un par de lágrimas al recordar el difícil momento que vive.

Kalimba está de gira por los 30 años de OV7 llora en Foto: IG @oficialov7

"De repente estamos tan llenos de odio y de rencor y de venganza, que somos capaces de cosas que para nosotros pueden ser muy chiquitas, destruir vidas y destruir sociedades y destruir personas, entonces lo único que les quiero decir es: amén; no nos convirtamos en jueces de nadie, no estemos de un lado o del otro, observemos", señaló.

Kalimba se considera inocente: Maryfer Centeno

Maryfer Centeno se dio a la tarea de analizar las palabras del cantante, para dar a conocer qué es lo que denota más allá de lo dicho. Para iniciar resaltó que le costaba contener las emociones y que se sentía sumamente agradecido con el apoyo.

"Nota cómo es una expresión absolutamente de agradecimiento, los labios adentro, pero la mirada se vuelve dulce, está muy agradecido y muy emocionado, a tal grado que se agacha y esa forma de agacharse también se considera una manera de reverencia", comentó.

De igual manera, indicó que él en realidad no deseaba hablar del caso, pero que tenía muy presente que debía hacerlo. "La está pasando muy mal, intenta sonreír, intenta brillar, no quiere llorar. Los tonos de voz van de suaves a graves, da entonación a las palabras que más le duelen", detalla la grafóloga.

Maryfer Centeno dice que al momento Kalimba se ve seguro de sus declaraciones Foto: IG @maryfer_centeno

Maryfer Centeno explica que pese a que el intérprete de “Tocando fondo” señala que no quiere que sea mediático, entiende que la situación es así y que debe afrontarlo. "Mira, el convertirse en un mártir, es Kalimba defendiendo su inocencia, no se podría convertir en un mártir si no se considerara inocente, la elección de palabras es muy importante para poder encontrar los gestos", refiere.

Al señalar que se están reviviendo cosas, se siente avergonzado; por la forma de tomar el micrófono, se nota que al momento se ve seguro de sus declaraciones.

Centeno deja en claro que a Kalimba le duele en demasía, que eso le duele mucho. "Aunque se encuentra preocupado, no se siente culpable", asegura la grafóloga.

