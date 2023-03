Emily Ratajkowski seduce con blusa transparente y pronunciado escote

Emily Ratajkowski acaparó los reflectores esta semana y se volvió tendencia mundial en internet y no solo por haber desfilado en la alfombra roja de Versace en Los Angeles, en donde impactó con un look al más puro estilo Audrey Hepburn en "Desayuno con diamantes", pues en sus redes sociales compartió un video en donde se le ve lucir espectacular mientras modela un look de pantalón de tiro alto con una blusa transparente con la que no dejó nada a la imaginación.

Para complementar su outfit invernal, Emily llevaba encima una chamarra café y un bolso color negro, que le dieron una atmósfera casual y atrevida a la sorprendente elección que dejó sin palabras a sus millones de admiradores. El clip, el cual publicó en su cuenta de Instagram, se volvió un éxito rotundo en internet y ya acumula más de 751 mil "Me Gusta" y supera los 4 mil comentarios de sus seguidores, que han quedado impresionados por su belleza.

Emily enamora con su figura de infarto. FOTO: Instagram

Emily Ratajkowski arrasa en video donde posa con blusa transparente

La modelo estadounidense, considerada una de las más reconocidas del planeta, volvió a ser tendencia hace solo hace unos días, en concreto el pasado 8 de marzo, "Día de la mujer", luego que publicara una historia en su Instagram en donde recordó la importancia de conmemorar esa fecha y compartió una fotografía en la que apareció completamente desnuda posando frente al espejo. La supermodelo dejó sin alientos a sus fans con una de las fotos más sensuales de su archivo.

La modelo viralizó su look con transparencias. FOTO: Instagram

Emily Ratajkowski apareció con su brazo ubicado de manera estratégica sobre su cuerpo, para de esta manera evitar la censura de Instagram. La postal, en la que dejó ver su "pancita" de embarazo, se viralizó en cuestión de minutos: "Feliz Día Internacional de la Mujer a todas las que celebran", fue el texto con el que Emily acompañó su historia.

Hay que recordar que fue recientemente, hace solo unas semanas, cuando Emily confirmó su noviazgo con el cómico Eric André luego de compartir una postal en donde aparecen ambos sin nada de ropa; pocos días antes también se habían desnudado para una sesión de fotos con los destacados hermanos Morelli.

El clip de Emily arrasó en internet. FOTO: Instagram

En todas estas ocasiones la supermodelo lució una silueta de infarto y cautivó aún más a sus millones de admiradores quienes no se pierden un solo detalles de todos los posteos que realiza esta celebridad a la que miles admiran y que sorprende con cada aparición suya, tanto en internet como en las diversas alfombras en las que suele derrochar estilo y belleza.

La modelo derrocha sensualidad en sus postales. FOTO: Instagram

