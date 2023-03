Penélope Cruz enamora en lencería negra y chamarra de cuero

Penélope Cruz no solo es una de las mujeres más talentosas en Hollywood también no hay duda alguna que es considerada una de las más bellas del espectáculo mundial; con su rostro de ensueño y su silueta de infarto, la actriz española enamora a millones y es toda una referencia en el mundo artístico. A sus 48 años, y con 34 de ellos dedicados a la actuación, Penélope nunca termina de sorprender con sus interpretaciones y se renueva y avanza al ritmo que la industria lo exige, siempre aportando su toque personal a cada uno de sus trabajos.

Esta semana la actriz se volvió tendencia en internet luego que asistiera al desfile otoño-invierno 2023 en la Semana de la Moda de París en donde enamoró al portar un look diseñados por Chanel, lo que la hizo brillar y lucir elegante, glamorosa y sensual.

Penélope derrochó sensualidad con su look. FOTO: Instagram

Para esta ocasión Penélope Cruz llevó un minivestido de tweed, en tonos azules y violetas, y de corte similar al de un blazer, con mangas largas, escote en V y falda corte A. Mientras que los apliques de plumas en su falda de aportaron un mayor realce. Esta selección la complementó con un cinturón negro con hebilla plata.

Penélope Cruzó rompió internet al posar en lencería negra

La actriz derritió las redes con su belleza. FOTO: Instagram

En esta pasarela la española volvió a demostrar que es la mejor embajadora de Chanel con un look espectacular y derrochó estilo al lado de Carlota Casiraghi, hija de Carolina de Mónaco y también embajadora de la exclusiva marca de moda. Sin embargo, esta no ha sido la úncia ocasión esta semana en que Penélope Cruz ha arrasado con su imagen en internet.

Ya que hace solo unos días la actriz sorprendió a sus más de seis y medio millones de seguidores en Instagram al compartir una fotografía en donde se le ve posar desde un estudio en lencería negra y con solo una chamarra de cuero encima. En la postal, que destacó por ser en blanco y negro, la esposa de Javier Bardem lució su espectacular silueta y detonó los suspiros de sus admiradores.

Penélope Cruz es embajadora de Chanel. FOTO: Instagram

Penélope no compartió ningún mensaje en su post, pero no bastó una sola palabra para detonar una cascada de reacciones en donde los más encantados fueron sus fans quienes llenaron el post con cientos de mensajes alusivos al talento y la belleza de la actriz. La postal supera ya los 101 mil "Me Gusta" en la red social y se ha convertido ya en una de las favoritas de los amantes del cine y grandes admiradores de Penélope.

La actriz española es considerada una de las más bellas del cine.FOTO: Instagram

