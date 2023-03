Ever Anderson, hija de Mila Jovovich, es el clon de su madre y arrasa como modelo

Mila Jovovich marcó a toda una generación con sus películas y sí, como no, con su belleza; no solo la vimos durante años protagonizar la saga de "Residente Evil" ya que la modelo ucraniana nacida en Kiev también cautivó a millones de fanáticos estelarizando numerosas campañas como modelo de diversas firmas de lujo. Por lo que su imagen en la pared de miles de habitaciones adolescentes fue una constante durante al menos dos décadas.

Hoy, esa generación que vio crecer como la espuma la carrera de la talentosa y carismática actriz, modelo y empresaria de 47 años, asiste como testigo a la evolución de quien se ha convertido en una nueva promesa del modelaje y uno delos mayores orgullos de Mila: su hija Ever Anderson, la adolescente que con 15 años ya arrasa en las pasarelas y se ha convertido, tal como su madre, en la imagen de reconocidas marcas de lujo como Miu Miu, por poner un ejemplo.

Ever Anderson es identica a su famosa mamá. FOTO: Instagram

Ever Anderson heredó toda la belleza de su madre

Y como no podría esperarse menos, Mila no solo ha motivado en su hija Ever el amor por las pasarelas sino que ha impulsado su trayectoria como modelo, pues ella misma comenzó a los 11 años este camino hasta convertirse en lo que durante la década de los 90 se conoció como las "supermodelos", cautivadoras mujeres que llevaron esta profesión al nivel de las celebridades, pues no solo diversificaron sus carreras sino que hasta la actualidad siguen siendo referencias de marcas, campañas y representan por sí solas de países la imagen de los países que las vieron nacer.

La adolescente es la imagen de la firma italiana Miu Miu. FOTO: Instagram

Entre estos inolvidables rostros estaba Mila Jovovich, quien de manera entusiasta parece ceder su sitio a su heredera y el amor de su vida: su hija Ever, quien acaparó los reflectores la semana pasada al asistir al Paris Fashion Week. Convertida en la "nepo baby" del momento, la adolescente no solo parece ser el "clon" de su famosa mamá, hablando en términos físicos, ya que en esencia parecería representar la "resurrección" de aquel mito en el que la ucraniana terminó por convertirse a los ojos de un mundo sediento de dioses, y diosas, a los que reverenciar.

TE PUEDE INTERESAR: Este es el increíble vínculo que une a la hija de Salma Hayek con la princesa Charlotte

Ever Anderson encabeza ahora, al igual ahora lo está haciendo Valentina Paloma, hija de Salma Hayek y François-Henri Pinault, la nueva generación de rostros que planean volver a sellar con su marca otra nueva generación que crece a la par de ellas. Además de compartir su edad,15 años, también son herederas de grandes y talentosas estrellas del mundo del espectáculo, identificadas también como "hijas de" o lo que en estos tiempos se les ha dado por nombrar como "nepo babies".

Ever junto a su mamá, Mila Jovovich. FOTO: Instagram

Sin embargo, cada una, a su paso y a sus tiempos, están impulsando, con el evidente apoyo, influencia y cartera de sus famosos padres, sus propias carreras en las pasarelas y llegan sedientas por dar también ellas identidad propia a cada una de las campañas que protagonizan. Así como dejar su marca en todas las alfombras rojas que pisan ya. Pero claro, eso llevará más tiempo, por ahora se les puede ver bajo el cobijo y la protección de quienes ven en ellas el reflejo propio de sus sueños, aquellos que las llevaron tan alto hasta convertirlas en un una referencia, un icono y un ejemplo a seguir para miles.

Ever interpretará a la próxima "Wendy" de "Peter Pan". FOTO: Instagram

Es así como a sus 15 años, Ever realizó su primera aparición en solitario durante el desfile de la firma de la cual es embajadora: la italiana Miu Miu. Además la adolescente debutará en cine muy pronto, luego que se anunciara que interpretará a la próxima "Wendy", la fiel compañera de Peter Pan, en el próximo film. Por lo que falta poco para verla demostrar su talento y darle su sello personal a una carrera que ya promete mucho, siempre bajo la mirada y el cobijo de su madre, la heredera de "Resident Evil".

SIGUE LEYENDO:

Dua Lipa arrasa con el seductor vestido de transparencias que ya es tendencia

Cazzu: 3 looks transparentes con los que enamoró a Nodal

Valentina Paloma, hija de Salma Hayek, enamora en rubia durante el Milan Fashion Week