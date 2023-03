Cazzu: 3 looks transparentes con los que enamoró a Nodal

Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, se ha convertido en tendencia en internet desde hace varios días luego que se presentara junto a su novio, Cristian Nodal, en la gala de los "Premios lo Nuestro", en donde además de dejarse ver muy cariñosos, el nativo de Caborca, Sonora, acaparó los reflectores tras realizar una serie de gestos a su novia, los cuales, según los internautas así como diversos medios de espectáculos, habría desvelado el supuesto embarazo de la argentina.

Desde aquella noche los reflectores de la prensa se encuentran situados sobre la pareja, considerada ya como una de las más mediáticas y también sólidas del medio artístico. La polémica no solo ha surgido una vez que estos rumores se comenzaran a propagar en redes sociales, ya que desde hace semanas la cantante argentina ha sido comparada en reiteradas ocasiones con la expareja de Nodal, Belinda, lo que ha generado controversia en internet.

Cazzu conquistó a Nodal con su talento y su espectacular silueta. FOTO: Instagram

3 looks transparentes con los que Cazzu enamoró a Nodal

Justo esta semana Cazzu fue entrevistada por diversos medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México, oportunidad que aprovecharon para preguntarle a la argentina acerca de estas constantes comparaciones con Belinda, a lo que respondió que es una artista a la que siempre ha admirado, además que enfatizó que nunca ha hecho caso a rumores, comentarios o críticas que van ene se sentido.

Cazzu ha demostrado ser fan de las transparencias. FOTO: Instagram

Aseguró que le gusta enfocarse más en temas profesionales que en los personales: “A la gente le divierte comparar, pero no me siento tan comparada con ella o tal vez no estoy tan atenta a las cosas, en realidad”, declaró la trapera al programa "Siéntese quien pueda". Cazzu también destacó que le tiene un gran respeto a Belinda, ya que además creció escuchando su música.

La argentina derrocha sensualidad con sus looks. FOTO: Instagram

La artista descartó también que exista una supuesta rivalidad entre ambas cantantes: "Muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia, ella es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y grande que la mía, yo crecí escuchando su música, le tengo mucho respeto, me encanta su música y sus coreografías, la gente puede decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte, le tengo muchísimo respeto", declaró.

La trapera, de 29 años de edad, enamora a millones con su música. FOTO: Instagram

Además de estas declaraciones, Cazzu, de 29 años de edad, ha sido tendencia debido a las recientes postales que ha compartido desde su cuenta de Instagram en donde se le ve posar con diferentes looks transparentes con los que no solo ha enamorado a Nodal, sino también ha cautivado a sus millones de seguidores de sus redes. Atuendos con los que impone tendencia y sigue conquistando más admiradores.

