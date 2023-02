Emily Ratajkowski desafía las restricciones de Instagram con foto sin ropa

Emily Ratajkowski se volvió tendencia la tarde de este domingo por una reveladora sesión de fotos muy empoderante, pero que dejó a sus millones de fans sin palabras. ¿La razón?, que la modelo se olvidó de los vestidos más lujosos y de las firmas más exclusivas que suele presumir, para en su lugar dejar ver su figura como nunca antes y de la forma más reveladora al modelar con una arriesgada pose y sin ropa, un momento que no pasó inadvertido para nadie.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde la guapa empresaria y actriz compartió una serie de fotografías con las que encendió la red y dio mucho de qué hablar; sin embargo y a diferencia de otras ocasiones, no compartió descripción alguna más que un emoji de ojos. A pesar de ello, los internautas no dudaron en recordar que con estas imágenes que desafían las restricciones de la plataforma de Meta, antes Facebook, se dan en medio de su drástico cambio de look.

Así sorprendió este domingo la modelo de 31 años. (Foto: IG @emrata)

Cabe recordar que a penas esta semana Emily Ratajkowski renovó su imagen al olvidarse de una melena XXL para darle la bienvenida a un corte bob con flequillo y mucho volumen, una apuesta que por un largo a la barbilla la dejó irreconocible y más guapa que nunca. Pero todo parece indicar que la también madre de familia no está lista para dejar de sorprender a todo el mundo, pues ahora su foto sin ropa y un arriesgado atuendo de cuero cautivó a millones.

Esta es la arriesgada foto con la que la modelo se volvió tendencia

La foto que ya esta causando revuelo en redes sociales destaca por un fondo gris de estudio, mientras que Emily Ratajkowski aparece completamente desnuda y con una mirada desafiante hacia la cámara; para la ocasión, la modelo posó de lado y cubriendo su pecho con sus manos. Por supuesto, para los internautas no pasó inadvertido que la famosa sigue presumiendo una silueta cónica, muy delgada y torneada.

Asimismo, su nuevo corte de cabello y tono negro intenso hace el contraste perfecto tanto con el fondo gris y con la piel bronceada de la empresaria. Mientras que, en su cutis de porcelana resalta un maquillaje con el que se recupera la tendencia de los foxy eyes al lograr un efecto alargador, unas cejas delgadas y unos labios nude con gloss que le dan ese toque sensual a la imagen entera.

Así paralizó las redes sociales. (Foto: IG @emrata)

Un detalle que no puede pasar por alto es que aunque esta arriesgada foto sin ropa y con la que logró burlar las restricciones de desnudos que tiene Instagram, es que también lució su atuendo más rebelde con un total look black y de cuero, con el que demostró que esta tendencia se mantendrá a lo largo de 2023.

Con medias y minivestido, así impuso moda Emily Ratajkowski

En su icónica sesión de fotos, Emily Ratajkowski no sólo compartió la foto anterior, sino también un par más; en una de ellas mantiene la misma pose mientras sólo cubre sus piernas con unas medias negras, cuyas transparencias le dan un toque más sensual a la imagen; sin embargo, también impuso moda con un coqueto look de cuero al modelar un minivestido a juego con la prenda anterior.

Los fans de la modelo enloquecieron con esta sesión. (Foto: IG @emrata)

El diseño con el que se robó todas las miradas destaca por un corte similar al de una gabardina con botones y cinturón para enmarcar la cintura y crear armonía en la figura. Claro que contrario a lo reveladoras que resultaron las fotos anteriores, para este look también destacan un par de mangas largas y un escote pronunciado con el que la famosa logró mantener la pose de las imágenes anteriores.

Luego de presumir su lado más cautivador, los fans enloquecieron en redes sociales, donde llevaron las fotos a plataformas como Instagram, Facebook o Twitter para llenar de halagos a la famosa con comentarios como "¿hay algo más perfecto que ella?", "otro día más sin ser Emily Ratajkowski", "estoy obsesionada con ella", "su cuerpo es increíble", "esto va a romper el Internet", "irreal", "hermosa", y "mujer más hermosa del mundo".

El look de cuero con el que elevó la temperatura. (Foto: IG @emrata)

