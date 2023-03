¿Victoria Ruffo confirma ruptura con Omar Fayad? Esto dijo "la reina de las telenovelas" ante los rumores de una presunta crisis matrimonial

Luego de que Andrea Legarreta y Erik Rubín se separarán, los rumores de que otras parejas del mundo de la farándula se encontraban atravesando crisis matrimoniales se hicieron latentes, al grado de que comenzaron a circular especulaciones en torno a una posible separación entre Victoria Ruffo y Omar Fayad, quienes además de sostener un matrimonio más de 20 años, tienen dos hijos con los que se les suele ver en diversas fotografías.

De hecho, Anuar y Victoria Fayad estuvieron involucrados en el último rumor que envolvió a su papá, quien presuntamente fue capturado en video durante una fiesta en la que no lo acompañaba "La Reina de las Telenovelas", lo cual terminó provocando que muchos internautas se cuestionaran acerca de si la feliz pareja estaba atravesando un mal momento.

Por ello, Omar Fayad fue cuestionado en torno a dicho audiovisual por los reporteros del programa "De Primera Mano", ante lo cual el político afirmó que en ese evento efectivamente no había llegado en compañía de su esposa, pero sí había acudido con sus hijos, los cuales, según él, posiblemente no fueron capturados en el clip ya que de habérseles visto en él no habría causado mayor impacto.

"En esos videos siempre descontextualizan todo, cortan la imagen de mis hijos; ese día estaba yo con mis hijos, estaba Anuar, su novia, en fin, los amigos. Siempre salimos en familia, pero ustedes saben que si viene así con los hijos pues no vende la nota ¿no? Entonces de hecho lo entiendo perfectamente", aclaró Omar Fayad.

Respecto a si le molestaba que se manejara así su imagen en redes sociales y en los medios, el esposo de Victoria Ruffo aclaró que a él no le incomodaba este tipo de ediciones maliciosas, ya que él está seguro de que su familia lo conoce y sabe cómo es él verdaderamente.

Victoria Ruffo aclara si enfrenta una crisis matrimonial con Omar Fayad

Por otro lado, los periodistas de "De Primera Mano" aprovecharon para preguntarle a la mamá de José Eduardo Derbez si era cierto que enfrentaba una crisis matrimonial con el padre de Anuar y Vicky, lo cual fue negado por la bella protagonista de "Corona de Lágrimas", quien puntualizó que ese tipo de rumores solo terminaban por sacarle una sonrisa.

Victoria Ruffo aclaró que no está enfrentando ninguna crisis matrimonial | Foto: Especial

"Mira, todas esas noticias la verdad nos dan mucha risa, digo inventan muchas cosas, pero ya estamos acostumbrados ¿no? o sea, malo cuando no estás acostumbrado y te crees todas las cosas, bueno pues le sufres mucho", aseguró Victoria Ruffo.

Con lo cual, "La Reina de las Telenovelas" puso fin a todos los rumores que han estado girado en torno a su matrimonio con Omar Fayad, quien a su vez aclaró que los propios medios están al tanto de lo sólida que ha sido su relación con la protagonista de proyectos como "La Madrastra" y "Victoria".

