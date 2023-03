VIDEO | “Concluyó un ciclo, así lo entendemos”: Omar Fayad tras muerte de la madre de su esposa, Victoria Ruffo

La actriz Victoria Ruffo y su familia se encuentran de luto tras el fallecimiento de su madre, la señora Guadalupe Moreno Herrera, ocurrido este miércoles 8 de marzo; fue velada en una funeraria al sur de la Ciudad de México a donde asistió el exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, quien expresó que su suegra no sufrió y que todo el tiempo estuvo acompañada por su cuñada Gabriela.

Interceptado por la prensa rosa, el político platicó que él y su esposa se encontraban en Pachuca cuando recibieron la triste noticia; sin embargo, aseguró que sus seres queridos se encuentran tranquilos debido a que "Lupita ya estaba muy enferma", pues tenía un cuadro complejo que venía arrastrando. De igual manera, afirmó que su suegra no quedó a deber nada con nadie, ni con la vida misma.

"Lupita se fue sin deudas, se fue sin rencores con nadie, se fue feliz. Vivió, disfrutó, conoció a sus hijas, a sus nietos y ya mero conocía hasta los bisnietos, nomás porque José Eduardo no se apuró, pero la verdad es que concluyó un ciclo, nosotros así lo entendemos, no es una cosa de tragedia. Aquí no hay una tragedia, simplemente una pérdida irreparable que vamos a lamentar, pero que sabemos que siempre se encontrará con nosotros en la habitación de a lado", expresó Omar Fayad.

Inicia en el minuto 29:41

La noticia ya la había dado a conocer el político a través de su cuenta de Twitter y acompañó sus palabras con una imagen de su suegra a la que se ve que quiso mucho: "Esta mañana partió mi suegra Lupita, comprendo lo duro que es para mi esposa Victoria, mis cuñadas Gaby y Marce, cuentan con todo mi apoyo y mi cariño en estos momentos tan difíciles. Elevo una oración por su descanso eterno. Ahora está ya en el cielo junto a mi mamá María Fé", escribió Fayad.



Victoria Ruffo devastada por muerte de su madre

Victoria Ruffo, visiblemente devastada por su pérdida, tuvo la fuerza de hablar frente al micrófono y mencionar que su madre no sufrió y que ella, junto con sus hermanas, se encuentran tranquilas pues "ya estaba con ganas de irse, mi mamá". De igual manera encontró consuelo al saber que "ya está descansando y debe estar con sus papás, porque los llamaba mucho", afirmó.

La actriz recordó que doña Guadalupe Moreno le enseñó muchas cosas de las que destacó la honestidad, ser trabajadora y siempre tener un amor incondicional por la familia y mantenerse unidos. Asimismo, dijo que siempre fue su fan número uno, pues la apoyó en todos sus decisiones.

SIGUE LEYENDO:

FOTO | Karely Ruiz modela blusa de colores con transparencias, sorprende tras aparecer sin tatuajes

VIDEO | Repartidora de comida se queda con el pedido al considerar poca la propina que le dieron

Marta Sánchez y Carlos Baute ofrecen "concierto" durante vuelo con turbulencias para calmar a los pasajeros