FOTO | Karely Ruiz modela blusa de colores con transparencias, sorprende tras aparecer sin tatuajes

Karely Ruiz sorprendió a sus seguidores después de publicar una fotografía donde aparece con el cabello corto y usando un outfit que no dejó nada a la imaginación. Cabe destacar que aunque anunció en el post que se había cortado el cabello, podría tratarse de una imagen algo vieja, pues no se le ven muchos de los tatuajes que presume en cada live en sus redes sociales.

"Me corte el cabello chicas dddd", fue lo único que escribió la originaria de Monterrey, Nuevo León. Como era de esperarse, al ser una de las influencers más populares, tuvo reacciones inmediatas de parte de sus followers. De inmediato saltaron las preguntas por sus diseños en la piel, así como los elogios por su belleza natural. Es necesario recordar ella ya había comentado que se borraría muchos de sus tatuajes como parte de la búsqueda de una mejor versión de sí misma.

Karely Ruiz apareció sin algunos de sus tatuajes en la imagen (Foto: IG @karelyruiz)

"Los tatuajes Karely", "Es foto antiguaaaaaaaaaaa", "Qué bonita te ves con el cabello corto", "Estás hermosa mi @karelyruiz eres una princesa soy tu fan, me encantan tus tatuajes", "Todo te va y te ves hermosa, pero ese look me fascinó, luces genial", fueron algunos de los comentarios que recibió en su publicación la modelo de OnlyFans.

Karely Ruiz eleva la temperatura con su blusa de colores

Fiel a su costumbre Karely Ruiz utilizó un atuendo que elevó la temperatura en las redes sociales, como si tratara de terminar de una buena vez por todas con la época invernal que aún prevalece. A la joven de 22 años se le puede observar sentada en una cama y usando sólo la ropa interior de abajo; joyería de color dorado adornaron sus muñecas y orejas.

Karely Ruiz es aficionada de las transparencias (Foto: IG @karelyruiz)

Aunque se sospecha que la imagen ya tiene algún tiempo, destaca que la modelo haya aparecido con un look corto, pues siempre se ha mostrado con largas cabelleras de colores. No fue hasta hace un mes que anunció que tuvo que cortárselo gracias a la alopecia que padece por todo el estrés que ha atravesado. Sea como sea, desde siempre ha recibido mucho cariño de parte de sus seguidores.

Karely Ruiz está feliz porque estrenó departamento en la CDMX (Foto: IG @karelyruiz)

