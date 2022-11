Victoria Ruffo confiesa si quiere ser la nueva “Gaviota” y convertirse en primera dama de México

Hace unos días atrás, el exgobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, se destapó para ocupar la dirigencia del Partido de la Revolución Institucional (PRI) y también se candidateó para llegar a la presidencia en el 2024, por lo que tras sus declaraciones, se cuestionó a su esposa, Victoria Ruffo qué es lo que piensa de ser “la nueva Gaviota” y convertirse en primera dama, tal como lo hizo su colega, Angélica Rivera, con Enrique Peña Nieto, por lo que en esta nota te contamos todo lo que dijo al respecto.

Victoria Ruffo fue abordada por los medios durante su arribó a la alfombra roja de “La Clase”, la cual, es una nueva puesta en escena en la que participa su hijo José Eduardo Derbez y durante dicho encuentro, la actriz de “Corona de Lágrimas” fue cuestionada de forma directa sobre la posibilidad de convertirse en primera dama en un futuro y aunque al principio bromeó autonombrándose como “señora presidenta”, después señaló que lo único que le importa es apoyar a su marido, por lo que aseveró que estará junto a él en todo momento.

“Como la señora presidenta… yo me veo siempre junto a mi marido (Omar Fayad), en donde esté, como esté, siempre a su lado” fueron las palabras de Victoria Ruffo, quien evitó nombrar a Angélica Rivera para no entrar en polémicas.

Victoria Ruffo y Omar Fayad están casados desde el 2001. Foto: Cuartoscuro

Cabe recordar que, hace unos días atrás, Omar Fayad concedió una entrevista a la periodista Azucena Uresti y durante la charla el exgobernador dijo tener todo lo necesario para poner orden en el PRI desde la dirigencia, además, dijo que irá con todo para meterse a la contienda para candidatearse a la presidencia de la República Mexicana.

“Yo les dije muy claramente a la dirigencia: me voy a meter con todo porque me voy a convertir en el próximo dirigente del PRI nacional y ya verán. Además, les dije que también habré de anotarme como candidato a la presidencia”, aseveró en su momento.

La mamá de José Eduardo Derbez ha apoyado la carrera política de su esposo en todo momento. Foto: Especial

Cabe mencionar que Omar Fayad también estuvo presente en la alfombra roja de “La Clase”, sin embargo, evitó hablar de política, no obstante, le preguntaron si sabía algo del estado de salud de Eugenio Derbez, quien fue ex pareja de Victoria Ruffo, no obstante, negó saber cómo se encuentra actualmente, aunque detalló que le deseó una pronta recuperación a través de José Eduardo Derbez.

“Lo hice a través de José Eduardo, esperemos que esté bien, que se recupere pronto, José Eduardo ha estado al pendiente, me platicó, la verdad le deseamos lo mejor, que se restablezca” señaló el esposo de Victoria Ruffo.

