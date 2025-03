Lucy Garza desmiente a Poncho de Nigris sobre la fiesta de XV años de su hija, Ivanna

Las críticas persisten para Poncho de Nigris luego de que se diera a conocer que estaría distanciado de su hija mayor, Ivanna, por negarse a pagar su fiesta de XV años. Y aunque dejó claro que no se trató de dinero y que no estaba de acuerdo con la tradición, fue la mamá de la adolescente, Lucy Garza, quien desmintió al influencer asegurando que su versión había sido otra con ellas y calificó como “imprudentes” las declaraciones de su expareja.

A través de un video en TikTok la mamá del también empresario, Leticia Guajardo, reveló un conflicto padre e hija debido a que De Nigris se habría negado a pagar parte de la fiesta de XV años que tanto deseaba la joven. Al respecto, el conductor se defendió y rompió en llanto en plena transmisión con Wendy Guevara asegurando que no era una cuestión económica, sino que tenía compromisos de trabajo que no podía cancelar y tampoco estaba de acuerdo con la tradición.

Ante el alboroto que se generó en redes sociales, Lucy Garza, madre de Ivanna, se encargó de desmentir a Poncho de Nigris indicando que su argumento inicial para no aceptar una celebración en grande sería un “tema de familia”; sin embargo, la versión cambió durante la transmisión en vivo y ante esto Garza puntualizó en que no estaba dispuesta a forzar a De Nigris para que sea parte de la organización de la fiesta que, si es que así lo desea su hija, se realizará y los gastos correrán por su cuenta.

“La verdad me pareció un pretexto muy absurdo porque no creo que no se pueda mover una fecha de trabajo para estar con su hija en un día importante, como lo es su cumpleaños. Sin embargo no podemos obligar a las personas a ser parte de la vida de alguien, cuando estos no tienen la disposición. Desde este momento, niego que se le haya ofrecido a mi hija algún carro (el cual por supuesto no necesita y no lo aceptaría (…) Es mentira que se le esté exigiendo la fiesta al papá de mi hija, no es de “a fuerza”, como el lo está declarando abiertamente”, aclaró Lucy Garza.