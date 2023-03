Ingrid Coronado exhibe a Anna Ferro, muestra pruebas de que aún vive en la casa que Fernando del Solar dejó a sus hijos

Desde la muerte de Fernando del Solar en junio del año pasado, Ingrid Coronado se convirtió en blanco de controversia por el pleito con Anna Ferro por la herencia del presentador argentino, así como por una propiedad en la que vivían juntos y que se negaría a dejar pese a que se trata del patrimonio de los hijos que tuvieron en común.

La exconductora de “Venga la Alegría” se mantuvo alejada de los rumores que apuntaban a una demanda por la herencia de su expareja, Fernando del Solar; sin embargo, ante los constantes cuestionamientos y las críticas que surgieron en redes sociales decidió romper el silencio y defenderse, por lo que admitió que sí existió un proceso leal tras el fin de su relación, aunque no iniciada por ella como se había dicho.

Continúa pleito entre Ana Ferro e Ingrid Coronado. Foto: IG @annaferro8

En más de una ocasión la también escritora se dijo dispuesta a llegar a un acuerdo con la viuda del presentador argentino por la casa en la que vivían juntos ya que se trata de una propiedad que él dejó a sus hijos, pero todo indica que la negativa por parte de Anna Ferro continúa y esta vez cortó todo contacto con Ingrid Coronado que ya inició un proceso legal.

Ingrid Coronado exhibe a Ana Ferro

En entrevista para “Ventaneando”, Ingrid Coronado señaló que ha intentado contactar a Ana Ferro por todos los medios para saber de la fecha en que está dispuesta a dejar la propiedad, pero ante su negativa y luego de que la bloqueara de WhatsApp decidió iniciar un proceso legal por lo que, indicó, le corresponde a sus hijos.

“Hola, Anna me gustaría saber si tienes fecha para dejar el departamento, yo respeto tu duelo para no exponer a Franccesca, pero comprenderás que tengo responsabilidades y no puedo permitir que su estancia sea permanente, espero podamos terminar este tema de forma pacífica”, se lee en el mensaje que le envío a Ferro la presentadora.

Añadió que también ha intentado contactarla por Instagram y tampoco tuvo éxito: “Intenté hacerlo por las buenas, en todos lados, intenté hacer todo, pero no tuve respuesta, por eso me fui a otras instancias”. Coronado detalló que debido a que Ana Ferro se niega a dejar la casa no se ha podido iniciar el juicio de sucesión para que se otorgue a sus hijos la propiedad de manera oficial.

“A mis hijos se les dejó una propiedad, por eso se debe hacer un juicio de sucesión, el cual no ha comenzado. Me da risa porque dicen que no respeto la decisión de un difunto, no es en mi beneficio, es para mis menores de edad”, dijo.

