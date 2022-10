Fernando del Solar: así fue la repartición de su herencia que provocó la pelea entre Ingrid Coronado y Anna Ferro

Esta semana se dio a conocer la repartición de su herencia del ex conductor Fernando del Solar, quien falleció el pasado 30 de junio. Al revelarse este documento, provocó una pelea entre su ex Ingrid Coronado y su viuda Anna Ferro, quienes desde hace algunos días han hecho algunos comentarios una en contra la otra.

Desde que se dio a conocer la muerte de presentador de "Venga la Alegría" y "Hoy", se especuló mucho sobre la repartición de sus bienes, pues se aseguraba que le había dejado todo a sus hijos, sin embargo, posteriormente, se corrió el rumor que la mayor beneficiaria era la que fue su esposa en los últimos años de su vida: Anna Ferro.

Anna Ferro es la albacea de Fernando del Solar Foto: Especial

Así se repartirá la herencia de Fernando del Solar

El pasado miércoles 5 de octubre, el programa "Ventaneando" reveló que el testamento del conductor ya se había abierto. De acuerdo a la información que compartieron los conductores, la repartición de bienes habría beneficiado mayormente a su viuda, pues se convirtió en su albacea.

Un departamento de la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, será para sus hijos .

alcaldía Benito Juárez, . El usufructo vitalicio de ese departamento quedaría a la señora Rosalinda , mamá de Fernando del Solar.

, Su viuda, Anna Martínez Ferro, tiene los derechos de propiedad de un departamento en la Benito Juárez, así como otro departamento ubicado en Periférico Sur.

de un en la Benito Juárez, así como otro departamento ubicado en Periférico Sur. El resto de sus bienes son para sus hijos y como tutora de los mismos dejó a su hermana María Eugenia.

y como tutora de los mismos dejó a su hermana María Eugenia. La albacea del testamento es Anna Ferro.

Ingrid Coronado, quien es madre de sus hijos Luciano y Paolo, fue al programa "Ventaneando" en donde reaccionó de forma negativa, pues aseguró que el también actor argentino dejó "desprotegidos" a los pequeños de 14 y 11 años, respectivamente. De acuerdo a la ex conductora de "Tempranito", el departamento es la mamá del fallecido presentador quien tiene el permiso de vivir en él.

Ingrid Coronado está molesta por el testamento Foto: Especial

Asimismo, señaló queel departamento que está en Cuernavaca, es suyo y está viviendo ilegalmente Anna Ferro, a quien también acusó de vaciar el lugar algo que ya había dado a conocer una popular revista de espectáculos. "Evidentemente me imagino que eso lo va a tener que regresar, pero honestamente es un trámite legal que no he iniciado”, dijo Coronado.

La ex integrante de Garibaldi también indicó que las cuentas bancarias, en donde Fernando del Solar habría guardado todas las ganancias que obtuvo a lo largo de su carrera como presentador y panelista, no son parte del testamento, al igual de lo que obtuvo de la venta de otros inmuebles.

