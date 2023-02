FOTOS | Ingrid Coronado presume el vestido blanco y negro ideal para mujeres chaparritas

Ingrid Coronado vive el día a día con la intensidad de quien se levanta cada mañana dispuesta a cumplir un nuevo sueño, a ser fiel a sus convicciones y no contrariarse por adversidades. Es así que su faceta como conductora ha quedado plasmada a lo largo de más de 20 años frente a la cámara, todo en el afán de entretener.

Luego está, no menos importante, lo que está logrando con su primer libro, "MujerÓN", el cual lleva bajo el brazo no sólo para darle promoción, también para regalar algunas reflexiones de este en todo momento. Para rematar y como un canal igual de importante en su comunicación, está lo que hace en radio con MVS en el 102.5 de FM. Ahí, a lado de Tamara Vargas, enriquece los días y llena de información.

Fue precisamente en un evento de su emisora donde Ingrid coincidió con Tamara y con otra amiga de hace años, Cynthia Urias, con quienes se tomó algunas fotos para el recuerdo y presumió un outfit ideal para las mujeres bajitas pero muy guapas.

Las mujeres que siguen las redes sociales de Ingrid Coronado, están acostumbradas a hallar diversos outfits que la conductora usa. Como una mujer que causa tendencia, Ingrid siempre sabe sacar el mejor provecho a su figura y comprende muy bien qué combina con ella y qué no.

Aunado a eso, en esta etapa del año disfruta de los últimos visos invernales y los primeros del calor que traerá la primavera. Por ello, esta ocasión escogió un vestido largo en blanco y negro que se destacó por su estampado así como por lo fresco del diseño y lo fácil de lucir bien para una mujer de estatura baja o media, como Coronado.

Ingrid estuvo bien acompañada

Para rematar el momento, Ingrid destacó su ocasión a lado de dos mujeres que admira y quiere, una es Tamara su compañera y amiga, así como Cynthia, amiga también y colega de profesión.

Ingrid y Tamara hacen mancuerna

Por su parte, Cynthia Urias destacó en el mismo posteo.

"La queretana, la de san miguel y la de la convención jajaaj siii de las platicas mas divertidas ever jajaja creo que me voy a escapar a las 10 am a su cabina jajajajaja las quiero", dijo.