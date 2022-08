Ingrid Coronado rompe el silencio sobre la polémica con Ana Ferro: “He necesitado poner un límite”

Ingrid Coronado es parte de una fuerte polémica tras la muerte de Fernando del Solar debido a las declaraciones de su viuda Ana Ferro quien aseguró que la conductora lo demandó días antes de fallecer, motivo por el que decidió romper el silencio y hablar sobre la situación legal que enfrenta.

En un encuentro con los medios retomado por “Ventaneando” durante la firma de su libro “MujerÓN”, Ingrid Coronado confirmó que sí existe una demanda aunque fue interpuesta por Fernando del Solar en su contra desde 2016 y que hasta la fecha no tiene resolución.

“Yo he demandado a quien he necesitado ponerle un límite (…) Yo apuesto por lo legal y esto lo he hecho en todas las situaciones de mi vida. Finalmente tengo que apostar por lo que para mí es injusto y eso es lo que he hecho y he seguido haciendo”, dijo la presentadora ante los medios al hablar sobre la demanda que su expareja presentó en su contra.

Ingrid Coronado habla sobre la supuesta demanda a Del Solar. Foto: Instagram @ingridcoronadomx

Sobre el departamento en Cuernavaca donde vivía el conductor argentino junto a Ana Ferro y que sería propiedad de Coronado, se negó a hablar del tema y señaló que serían las autoridades quienes ya se encargan de eso; además, aclaró que no está dispuesta a hablar de los proceso legales que enfrenta o que podría tener en el futuro.

Hijos de Ingrid Coronado

La también cantante fue cuestionada sobre el estado de sus hijos tras la muerte de su padre, el conductor Fernando del Solar, y al borde del llanto habló de las enseñanzas que ellos le han dado en el proceso de duelo que enfrentan a tan corta edad.

"Mis hijos son unos seres hermosos, con una fortaleza interior enorme. Han tenido que pasar a su corta edad por muchas situaciones que han sido difíciles. Finalmente, la vida no se equivoca; los ha ido formando de manera en que ellos son resilientes, tienen la mejor de las actitudes. Estoy muy orgullosa”.

Sobre la foto que compartió Ana Ferro en la que se ve a sus hijos junto a Luciano y Paolo, la exconductora de "Venga la Alegría" puntualizó en que no existe contacto entre ellos como lo habría dejado ver la viuda de Del Solar.

