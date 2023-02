Yuridia | Los conductores de Ventaneando se defienden de las declaraciones de la cantante: "No es feliz con su talento"

Este miércoles 8 de febrero salió a la luz la esperada entrevista que Pati Chapoy realizó a Alex Montiel, quien es el creador del polémico personaje “El Escorpión Dorado”, fue en dicha plática en donde la periodista mexicana habló de la ríspida relación que sostiene con Yuridia.

Pati Chapoy se sinceró con Alex Montiel y reveló las razones por las que Yuridia no da entrevistas desde hace muchos años a “Ventaneando”, pues la experta en espectáculos asegura que se debe a las críticas que su equipo de trabajo le hizo sobre su cuerpo al llamarla “gorda”, sin embargo, la cantante respondió en redes sociales ante esta declaración asegurando que fueron responsables de la época más oscura de su vida.

Tras las polémicas declaraciones de Yuridia, la cual la han mantenido este jueves 9 de febrero en tendencia en redes sociales, en las cuales sus seguidores han mostrado su total apoyo con el hashtag #YuridiaNoEstaSola, los conductores de Ventaneando utilizaron su espacio en televisión para darle una respuesta contundente a la intérprete de “¿Con qué se pega un corazón?”.

Conductores de Ventaneando responden a Yuridia

A lo largo de los 60 minutos que dura actualmente la emisión de Ventaneando, Daniel Bisogno, Pedro Sola, Linet Puente y Rosario Murrieta estuvieron anunciado que hablarían respecto a las declaraciones de Yuridia, sin embargo, los conductores en diversas ocasiones dijeron que la cantante estaba mintiendo.

El primero en hablar fue Daniel Bisogno quien recordó la vez que éste fue conductor de un reality show en el que también participó Yuridia y en la que una ocasión la cantante se escapó y la producción tuvo que corretear, luego de esto, siguió hablando Rosario Murrieta quien trató de calmar los ánimos.

Muerrieta dejó claro que lo que Pati Chapoy contó en entrevista con Alex Montiel fue basado en el pasado donde “la coyuntura evidentemente era diferente”, sin embargo, Rosario asegura que todo lo que vivió la llevó a gozar del éxito que actualmente goza.

“Yo pienso que esa tapa que ella llama oscura, la llevó a algo muy luminoso que es la carrera de la que vive hoy en día” dijo Rosario Murrieta

Ante esto, tanto Linet Puente como Daniel Bisogno coincidieron que pese al gran talento de Yuridia, ésta no “tenía ganas de ser cantante”, sin embargo, los conductores reconocieron en todo momento la voz y la gran carrera que actualmente tiene la ex académica.

“Nació con ese talento muy a su pesar…Yuridia está totalmente inconforme con ese talento que se le dio porque se lo ve como una responsabilidad que no estaba dispuesta a sostener ni a llevar a cabo, entonces todo esto le ha dolido mucho a Yuridia, es una exitosísima cantante pero ella no es feliz con tener ese talento y me ha tocado verlo en infinidad de ocasiones”, dijo Daniel Bisogno

Por otra parte, Rosario Murrieta dejó claro que el equipo de Ventaneando jamás atentó en contra de las propiedades de Yuridia, tal y como ella lo comentó en Tiktok.

“Que vandalizamos su casa, que escupíamos en el buzón, que le tirábamos huevos, nosotros jamás hicimos eso, evidentemente estábamos atrás de ella porque era noticia…pero de eso a que bandalizamos jamás lo hemos hecho, sí hemos estado detrás de ella cuando ha sido noticia”, dijo Rosario Murrieta

Finalmente, los conductores de Ventaneando coincidieron que en toda esta polémica lo único que importa es el gran talento de Yuridia, sin embargo, aseguraron que en la emisión de este viernes 10 de febrero seguirán hablando del tema ya que no les alcanzó el tiempo.

¿Qué dijo Yuridia?

Luego de la entrevista de Pati Chapoy a Alex Montiel y el revuelo que causó las declaraciones de la periodista sobre la relación de Yuridia y Ventaneando, fue la propia ex alumna de La Academia quien por medio de sus redes sociales dio su punto de vista sobre las verdaderas razones por las que no da entrevistas para el equipo de trabajo de la experta en espectáculos.

“Si yo no doy entrevistas, cosa que no es verdad porque sí he ido un par de veces después de todo lo que viví, si evito dar entrevistas a ciertos medios, no es por berrinche y no es porque me ofendí porque hablaron de mi cuerpo, es porque casi me matan”, comenzó a explicar Yuridia en Tiktok

Yuridia dejó claro que los presentadores de Ventaneando no se dan cuenta del poder y la influencia que tienen en las personas que siguen su programa, por lo que toman a la ligera los comentarios que emiten sobre cualquier artista.

“Es porque de verdad se toman muy a la ligera las cosas que dicen y lo que provocan en la gente. Ellos creen que al hablar de una persona o al decir que tal persona es así o asa, que hizo esto o lo otro y nada más se queda en la noticia pero no, ellos tienen influencia sobre las personas”, siguió diciendo Yuridia

Así mismo, la cantante aseguró que cree que es increíble que en esta época siga tocando el tema de la gordofobia con total ligereza, sin embargo, asegura que no solo las críticas quedaron en el programa, sino que en las calles, la gente le gritaba y decía cosas horribles, incluso Yuridia asegura que aquel tiempo, fue la época más oscura de su vida.

“Las personas en la calle llegaban a mí y me maltrataban también. Me gritaban cosas, a mí, a mi mamá, a mi papá y hasta a mi nana. Eso es algo que a mí nunca se me va a olvidar, forman parte de la etapa más oscura de mi vida”, dijo Yuridia

