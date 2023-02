La casa de los Famosos: Arturo Carmona y Dania Méndez tienen su primera pelea y termina en lágrimas, ¿amor tóxico?

A menos de un mes de su estreno, en “La Casa de los Famosos 3” el amor ya llegó a los participantes, y junto con este sentimiento, las primeras escenas de celos entre los involucrados, tan fuerte ha estado la primera pelea de los tortolitos que incluso la discusión terminó entre lágrimas.

Y es que, hablamos de Dania Méndez y Arturo Carmona quienes ya se declararon su amor y se dijeron de frente que sí desean tener una relación ya sea que se dé dentro del reality show o bien, saliendo de La Casa de los Famosos, lo que sí es que, la parejita no se despega ni un segundo.

Luego de la expulsión de Nicky Chávez, las cosas en La Casa de los Famosos han estado mucho más tranquilas, excepto por Rey Grupero quien tiene la presión de la próxima nominación, sin embargo, todos los demás participantes han estado muy tranquilos.

Entre esa tranquilidad se encontraban Arturo Carmona y Dania Méndez quienes por fin se decidieron a decirse que sí quieren estar juntos y aunque aún no se ha dado el primer beso entre ellos, ya se dio la primera escena de celos.

Todo comenzó cuando cuestionaron a Dania Méndez que de ser líder de la semana a quién llevaría a la suite para gozar de la comodidad y privacidad de esta recámara.

Ante este cuestionamiento, sin pensarlo Dania aseguró que a quien llevaría con ella a disfrutar de los beneficios de ser “líder” es a su amiga Paty Navidad, esto provocó la furia de Arturo Carmona quien no dudó en reclamar a la ex integrante de Acapulco Shore.

Y es que Arturo Carmona reclamó a Dania que él pensó que lo llevaría a él, pero que entendía que no quisiera llevarlo a la suite, pues él es el único interesado en la relación.

“Ya no me quiero ver tan obvio, yo hubiera dicho un no sé, yo tratando de no confundir a la gente y tú vas…esta bien, no te preocupes, ya dejaste claro que yo soy el que está más obvio que tú”, dijo Arturo Carmona a Dania