La Casa de los Famosos: la hija de Julio Cesar Chávez y Dania Méndez se enfrentan en vivo

Las cosas en La Cosa de los Famosos cada vez están más tensas, sobre todo entre Nicole, hija Julio Cesar Chávez, y Dania Méndez, quienes a pesar de haber formado una amistad en los primeros días, ahora se enfrentaron en una discusión que se pudo escuchar en la transmisión 24 horas del reality show. Los seguidores de este programa están muy interesados por conocer qué pasará con esta relación que cada día está más fracturada.

La hija del boxeador mexicano y la ex integrante de "Acapulco Shore" se llevaron muy bien en el primer par de semanas dentro de la casa, sin embargo, a unas horas del día de eliminación, tuvieron una fuerte pelea, pues aunque a simple vista parecía una discusión debido a las obligaciones para hacer limpieza, la realidad es que esto fue un pretexto para que se dijeran de todo, como "niña mimada", y algunas otras palabras en las que ambas desataron su furia.

Así empezó la pelea de Nicole Chávez y Dania Méndez

La fricción entre las integrantes del reality show de Telemundo comenzó cuando Dania se negó a seguir los consejos de Rey Grupero, quien también ha sido una de las celebridades problemáticas en el programa, sobre no hablarle a Paty Navidad, con la que también ha tenido algunas fricciones. Sin embargo, la ex "Acashore" ha hecho una relación muy cercana con la polémica actriz, ya que a ella no le gusta estar mal con las personas.

Asimismo, Nicole ha comenzado a hacer una alianza con Aylín Mujica, quien ha manifestado tener sentimientos por Arturo Carmona, al igual que Dania. La hija del exboxeador mexicano le ha dicho a la influencer que le revele al actor lo que siente, pues ella se encuentra entre la espada y la pared al ver que dos de sus compañeras están interesadas en el mismo hombre. Así que es otra cosa que ha tensado la relación entre ambas y que probablemente desató el enfrentamiento este fin de semana.

Mientras los demás integrantes de La Casa de los Famosos estaban haciendo limpieza en la cocina, se escuchó como Nicole y Dania se estaban peleando en una de las habitaciones, aunque no se alcanza a escuchar qué es lo que se están diciendo, se oye que una de ellas llama a la otra niña "mimada". Al parecer la que terminó con la discusión fue Chávez quien decidió salir del cuarto y seguir haciendo sus actividades, mientras que la celebridad de MTV se quedó llorando y fue el momento en el que llegó el ex esposo de Alicia Villareal para consolarla.

Ante la tensión que se había vivido previamente, se llevó acabo el día de eliminación, los integrantes dieron su voto y la audiencia intentó salvar a su favorito. Tras revisar los conteos, la que lamentablemente salió fue Liliana Rodríguez, desatando la inconformidad de muchos de los fanáticos, pues era una de las favoritas del público. En tanto, los televidentes podrán ver cómo se desarrolla el triángulo amoroso entre Aylín Mujica, Arturo Carmona y Dania Méndez, así como cómo terminará la relación entre la "Acashore" y Nicole Chávez, quien es una de las más polémicas.

