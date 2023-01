VIDEO | Así fue la intensa pelea entre Rey Grupero y Raúl García en LCDLF3: "Luego no chilles"

El ambiente en La Casa de los Famosos, tercera temporada, cada vez se vuelve más intenso y pesado, ya que se difundió en redes sociales el tenso momento que protagonizaron Raúl García con el popular "Rey Grupero". Y es que los ánimos se pusieron de color de hormiga debido a la cantidad de insultos que lanzaron.

Tan solo a unas semanas de estrenarse, ya tenemos un eliminado, alguien que abandonó la casa y la pelea que no podía faltar. No es una falsedad cuando decimos que el programa ha tenido un rating bastante alto. Minutos antes de que Monique Sánchez saliera del inmueble por su propio pie, dos integrantes del cast tuvieron una escena pesada.

Rey Grupero y Raúl García se pelearon en plena transmisión, provocando el shock de los televidentes. Incluso, los conductores del programa dejaron a un lado el guión y se concentraron en el conflicto. El influencer reconocido por sus bromas en redes sociales se observó violento con ganas de golpear al jardinero.

"No agarres valor por las normas. ¡Como veas compadre! Yo no le tengo miedo a nadie ni ha nada. A la gente no la puedes engañar, eres un chillón", le dijo Rey a Raúl frente a todos los compañeros, quienes trataban de calmar a ambas partes, diciendo que "no cayeran en provocaciones".

El doloroso insulto hacia Raúl

Entre los dimes y diretes, el exnovio de Cynthia Klitbo lanzó un insulto que dejó con la boca abierta a los seguidores de La Casa de los Famosos 3. Pese a las groserías, Raúl no perdió la cordialidad y únicamente le respondía de una manera cortés. "No importa lo que digas, yo sé lo que valgo, yo sé quién soy", mencionó.

Rey Grupero, demasiado alterado, volvió a la carga y con el objetivo de que su contrincante cayera en provocación le dijo lo siguiente: "Yo confié en ti, pero eres un lamebotas y todo mundo lo sabe, todo mundo lo dice, a la gente no la puedes engañar allá afuera", señaló.

“Ya no le rasques conmigo, después no andes chillando voy a soltar todo lo que tengo que soltar”, amenazando a García. Raúl solo intentaba defenderse diciéndole: “Está bien, yo sé qué es mi vida, yo sé quién soy”.

Hasta el momento no se sabe por qué inició la batalla, pero los fanáticos del programa no dejaron pasar la escena y la resaltaron como un momento icónico de la nueva temporada.

SEGUIR LEYENDO

Usain Bolt niega estar quebrado tras ser víctima de fraude millonario: "estoy triste y decepcionado"

Aleida Núñez: 5 fotos que confirman que es la más coqueta de La Casa de los Famosos 3

“La Casa de los Famosos 3”: Osmel Sousa le "mete mano" a Juan Rivera mientras están en la cocina