Paty Navidad asegura que tiene poderes de telequinesis y telepatía: “Me decían bruja”

Paty Navidad se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una revelación en “La Casa de los Famosos 3” que dejó impactados a todos sus seguidores pues la bella actriz, conductora y cantante aseguró que tiene poderes de telequinesis y telepatía, por lo que en esta nota te contaremos a detalle todo lo que dijo la exparticipante de “MasterChef Celebrity”.

Estas revelaciones de Paty Navidad fueron emitidas durante una discreta charla que tuvo con Osmel Sousa, en la que el productor le confesó a la actriz que en alguna ocasión tuvo una especie de sueño premonitorio por lo que la también presentadora entró en confianza y se sinceró señalando que ella también ha tenido episodios similares, pues era capaz de ver quiénes eran las personas que hablaron mal de ella cuando le llovieron críticas por su postura ante el Covid-19.

En otro momento de la charla, Paty Navidad aprovechó que estaba hablando del Covid-19 y señaló que durante su contagio varias celebridades le desearon la muerte, pero quienes quisieron verla mal terminaron muertos, aunque no quiso revelar nombres pues se trata de personalidades muy importantes en el ambiente artístico.

“Toda la gente del medio que se me echó encima por lo del Covid-19 y que dijo que ojalá y me muriera, se murió, no te digo nombres porque eran muy conocidos, varios”, señaló Paty Navidad.

En esa misma charla, Paty Navidad aseguró que en los momentos más intensos de las críticas en su contra por su postura ante el Covid-19 desarrolló poderes de telequinesis y telepatía, los cuales, le han permitido saber quiénes son las personas que la apoyan realmente y quiénes son sus detractores.

“Cuando me estaban bombardeando se me desarrolló la telequinesis y la telepatía. Y te leía y yo te contestaba, entonces comencé a descubrir quiénes estaban conmigo y quienes no” señaló la conductora, quien dejó impresionado a Osmel Sousa, quien la reconoció como toda una vidente y hasta le recomendó trabajar con sus poderes.

Paty Navidad ha dado mucho de qué hablar durante su participación en LCDLF3. Foto: Especial

Ante las palabras del también empresario venezolano, Paty Navidad aseguró que dese que era una niña la han llamado bruja pues precisamente ha dado muestra de sus extraordinarias habilidades psíquicas, además, mencionó que desde que era muy chica también comenzó a tener sueños que recuerda a la perfección en los que era abducida por extraterrestres.

“Te estoy diciendo que desde niña me decían bruja en mi casa porque tengo muchas, muchas anécdotas que te puedo contar, por las cuales me decían bruja. Yo tengo sueños desde los 3 años de edad que los recuerdo perfectamente claro, como si hubieran pasado ayer y sueños de abducciones”, finalizó Paty Navidad.

Como era de esperarse, las palabras de Paty Navidad tuvieron una gran repercusión y en redes sociales se generaron todo tipo de críticas en contra de la actriz, quien en apenas una semana en el reality show de Telemundo se ha convertido en una de las favoritas del público debido a las múltiples polémicas que ha protagonizado.

SIGUE LEYENDO:

Muere Jonathan Lule, famoso maquillista de artistas como Ana de la Reguera y Alessandra Rosaldo

Curvy Zelma: las 3 fotos más arriesgadas con las que reta la censura de Instagram

Livia Brito derrite TikTok con sus outfits más sensuales