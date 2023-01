LCDLF 3 | Rey Grupero tiene una intensa pelea con Raúl García: "Eres un mentiroso, chillón"

Este jueves 26 de enero, usuarios en redes sociales convirtieron en tema de conversación al influencer, Rey Grupero después de que protagonizara una fuerte pelea al interior de La Casa de los Famosos, reality show que hace unas semanas estrenó su tercera temporada.

En plena transmisión en vivo, el reconocido creador de contenido perdió la postura para encarar a uno de sus compañeros. El momento dejó en competo shock a los demás participantes, pues incluso los conductores decidieron guardar silencio para saber lo que estaba ocurriendo.

Fue el pasado miércoles 25 de enero cuando el reality show "La Casa de los Famosos" tuvo una transmisión especial pues una de las participantes decidió abandonar de manera voluntaria la competencia a solo una semana de que comenzó la tercera temporada.

Justo cuando todos los participantes estaban reunidos en la sala, Rey Grupero, uno de los influencers más famosos en México, comenzó a discutir con Raúl García. El momento generó bastante tensión entre los presentes y los conductores del concurso.

En las cámaras de televisión vemos al Rey Grupero encarar a Raúl García, quien luce sumamente desconcertado por lo que está sucediendo. A pesar de que los demás participantes les piden que se tranquilicen, el influencer continuó con su actitud retadora.

"No agarres valor por las normas. Yo no le tengo miedo a nada y a nadie. A la gente no la puedes engañar. Eres un mentiroso chillón", le dice Rey Grupero a Raúl García frente a todos.