Paty Navidad revela que Lucero y Mariana Seoane la maltrataron: “Lo que damos es lo que somos”

Paty Navidad es una de las figura más polémicas en el mundo del espectáculo debido a sus explosivas declaraciones, como la más reciente en la que reveló que sufrió maltrato durante la grabación de la telenovela “Por ella soy Eva” hace poco más de 10 años. Desde entonces, dijo, ha trabajado para perdonar y entender que nada de lo ocurrido fue personal.

En entrevista con Michelle Rubalcava para su canal de YouTube, la también conductora recordó el bullying del que fue víctima mientras participaba en el melodrama. Hasta el momento esto se mantuvo como un rumor en el que señalaban a Mariana Seoane y la cantante Lucero como las responsables de hacerle “la vida imposible” a su compañera de escena, pero fue Navidad quien lo confirmó al dar detalles al respecto sin mencionar a las actrices.

“Ya pasó tanto tiempo que no me atrevería a señalar a nadie porque participó todo mundo, la verdad (...) Entonces no es nada contra mí, es más bien contra ellos mismos; cada quien sabrá quién participó y quién no. Yo ya lo perdoné todo y les deseo lo mismo que deseo para mí”, dijo Patricia Navidad.

También aseguró que todo lo ocurrido ya lo perdonó gracias al trabajo que ha hecho consigo misma “para limpiar” sus sentimientos, emociones y pensamientos, algo que le ha ayudado a entender que nada es personal y lo que “damos es lo que somos”. “Ya está superado, perdonado, me da gusto cuando veo que les va bien. Cada quien desea lo que cada quien tiene, o sea, dicen que de nuestra boca sale lo que en el corazón abunda”, añadió.

Mariana Seoane y Lucero habrían maltratado a Paty Navidad. Foto: IG @laseoaneoficial

¿Paty Navidad envenenada?

El maltrato que dijo haber sufrido la actriz durante la grabación de la telenovela por parte de Mariana Seoane y Lucero no fue el único momento difícil que marcó su participación, pues también reveló que fue en este mismo proyecto cuando alguien habría intentado “envenenarla”.

“Llegué al hospital muchas veces envenenada de ácido muriático, clorhídrico, sulfúrico”, reveló en entrevista para “Chisme No Like” en marzo del año pasado y añadió que cuando decidió alzar la voz de lo que le estaba ocurriendo toda la producción le dejó de hablar.

"Yo creo que todos hemos vivido momentos difíciles, algunos quizá más que otros (…) A mí sí me ha tocado, he sido una mujer acosada, no sexualmente, pero sí físicamente, psicológicamente y electrónicamente. Son temas muy complicados", dijo al referirse a lo ocurrido en la grabación del melodrama y las redes sociales debido a sus declaraciones sobre el Covid-19.

Lucero protagonizó "Por ella soy Eva" en 2012. Foto: IG @luceromexico

