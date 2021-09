La telenovela mexicana con Lucero que nos mostró el multiverso antes que Marvel

En los últimos meses, el multiverso ha sido tema de conversación entre los amantes de cómics, series y la cultura pop en general. Sobre todo desde que en la series de WandaVision y Loki se confirmó la posibilidad de realidades alternas, viajes en el tiempo y hasta variantes de una misma persona, lo cual dará paso a uno de los giros más importantes en las próximas producciones de Marvel como las secuelas de Spider-Man y Dr. Strange.

Pero no sólo Marvel, estas realidades alternas ya las pudimos ver también del lado de su principal competidora, DC Cómics, pues en sus historietas, series live-action y animadas, y próximamente en las películas ya nos ha mostrado a superhéroes y villanos de diferentes realidades, además de saltos en el tiempo y personajes alternativos.

En algún momento se encontraron los Flash del cine y de la televisión. Foto: CBS

Sin embargo, lo que muchos no saben es que las telenovelas mexicanas ya habían abordado las múltiples versiones de una misma persona desde hace mucho tiempo. Y si no nos crees, a continuación te contaremos la historia de un melodrama de 1995 que en su momento causó revuelo gracias a que Lucero 'La novia de América' interpretó a tres diferentes personajes al mismo tiempo, lo cual fue innovador, ya que no contaban con la tecnología que ahora tenemos.

Las tres hermanas encarnadas por Lucero

'Lazos de Amor' es una telenovela mexicana que se estrenó en Televisa a inicios de octubre de 1995, fue producida por una conocedora de los melodramas, Carla Estrada, quien le ofreció a Lucero la oportunidad de darle vida a María Guadalupe, María Fernanda y María Paula, unas trillizas que fueron separadas cuando pequeñas y que en algún momento de la vida se unen por azares del destino.

La telenovela causo furor en su momento porque no se había visto antes que una actriz o actor se aventara el reto de interpretar tres papeles al mismo tiempo y si bien, Lucero confesó en algún momento que tenía dobles, lo cierto es que fue ella quien rodó casi al mismo tiempo las escenas de las tres hermanas.

La historia desde el inico es dramática, pues una de las trillizas fue separada de sus hermanas luego del fatal accidente automovilístico en el que sus padres perdieron la vida. María Guadalupe fue arrastrada por la corriente de un río cercano a la zona del siniestro y no volvieron a verla, al grado de que la dieron por muerta; sin embargo, sobrevivió gracias a que una mujer la encontró y la crió como si fuera su propia hija.

Mientras que María Fernanda y María Paula se quedaron a cargo de su abuela y tíos, la primera quedó ciega tras el accidente y la segunda -que fue quien provocó que el auto volcará por un barranco tras un berrinche-. Con el tiempo, María Fernanda, que es quizá la más noble de las tres retoma la búsqueda de María Fernanda, pues algo en su corazón le dice que no está muerta. Pero María Paula, ambiciosa y envidiosa, hará todo lo posible para que no la hallen, pues no quiere compartir su fortuna.

¿Cómo logró Lucero interpretarlas?

Si bien no eran viajeras del tiempo o personas de realidades alternas o paralelas, el reto de que una sola persona (Lucerito) interpretara tres personajes distintos casi al mismo tiempo, causó furor en su momento. Sobre todo porque había escenas en las que aparecían las tres, lo cual hablaba muy bien de la edición que se le dio a esos materiales -el secreto era la pantalla verde, que en aquel entonces no era tan moderna como ahora-.

María Guadalupe, María Fernanda y María Paula era parecidas físicamente, pero sus personalidades eran completamente diferentes y en ello radicó el reto para la actriz que en aquel entonces estaba en los 26 y se encontraba en un buen momento de su carrera. En alguna ocasión, 'La novia de América relató' que estudió muy bien los tres personajes, para darle a cada uno su propio sello distintivo, como si en realidad se tratara de tres personas.

La propia Carla Estrada contó que Lucero fue partícipe de cómo se vestiría y peinaría cada una, cómo hablaría, sus gestos y ademanes, y hasta la ropa interior que usarían.

"Cambiábamos también la ropa interior que usaba cada una de las hermanas. Hasta ese grado llegamos. Lo hicimos porque la personalidad se define hasta con lo que se lleva puesto debajo de la ropa y era necesario que ella marcara completamente a cada una de las hermanas", dijo la productora en entrevista con TV y Novelas.

'Lazos de amor' estuvo en el horario estelar del Canal de la sEstrellas entre 1995 y 1996. Foto: Telvisa

El reto fue mayúsculo y obviamente agotador para la actriz, quien en algunas ocasiones grababa escenas de las tres hermanas el mismo día, por ello la producción siempre se encargó de darle las comodidades necesarias e incluso procuraba que no se juntaran en un solo llamado las escenas de las tres.

El resultado fue impresionante: ver a tres diferentes Lucero en la pantalla, con personalidades distintas, sin duda llamó la atención de los amantes de las telenovelas a mediados de los 90. 'Lazos de amor' duró casi un año y su éxito le aseguró ser retransmitida casi 20 años después en el canal de cable TLNovelas.

El remake de 'Lazos de amor'

En la televisión está permitido reinventarse y crear nuevas versiones que atraigan a nuevas audiencias. Para nadie es un secreto que las telenovelas con las que crecieron nuestros abuelos, tíos, y padres forman parte de la identidad cultural de esas generaciones, y que aunque a muchos les guste o no, estos meldoramas son de los productos audiovisuales que más exporta nuestro país.

Hoy en día es muy común encontrarnos con nuevas telenovelas o series que son remake de otras que tuvieron éxito varias décadas atrás. Lazos de amor no fue la excepción, pues en 2016, de la mano de la productora Angelli Nesma vio la luz 'Tres veces Ana', la historia moderna del melodrama de Lucero.

Esta versión, que s etransmitió por Univisión y Televisa, era interpretada por la francesa Angelique Boyer, quien dio vida a las hermanas Ana Lucía, Ana Leticia y Ana Laura. La trama es prácticamente la misma, fueron separadas tras el fatal accidente que cobró la vida de sus padres y cuando son adultas la vida se encarga de juntarlas.

Con información de Televisa, TV y Novelas y Mag