“La Casa de los Famosos 3”: Paty Navidad desata burlas al afirmar que es extraterrestre

La tercera temporada de “La Casa de los Famosos” se estrenó el pasado 17 de enero y una de las primeras participantes en ingresar fue Patricia Navidad, quien a dos días de su estadía ya dio de qué hablar pues en una conversación con Osmel Sousa afirmó ser extraterrestre y haber tenido experiencias con seres de otro planeta, algo que en redes sociales usuarios no perdonaron y destacó burlas.

La actriz, de 49 años, ha causado gran controversia por sus declaraciones sobre temas como el Covid-19, las vacunas y, esta vez, al afirmar que “no es de este mundo”. Esto sucedió durante una platica con el llamado “Zar de la moda” que le preguntó si sabía hablar como extraterrestre, tal y como ocurrió con Mafe Walker que ganó gran popularidad en TikTok al asegurar tener comunicación son “seres de otro planeta” y mostró la forma en que lo hace.

“Dicen que soy extraterrestres por los temas que yo hablo, me ligan con los extraterrestres, y sí, yo siento que no soy de este mundo”, afirmó la también cantante y esto desató una ola de burlas a través de redes sociales, pues recordaron que en entrevista con Carmen Muñoz se describió como una “mujer rara”, aunque con ello no ha intentado dañar a nadie ya que no es “una mala persona”.

“Al final, mi locura es sana, se los juro, mi locura no hace daño. Soy rara sí, soy extraña sí, pero no le hago daño a nadie y el ser diferente o el pensar diferente creo que no me debería de limitar a que no tenga derecho ni a hablar, a que no tenga derecho ni a pensar. Son mis derechos y seguiré levantando la voz cada vez que pueda, por lo que yo considero mejor y por lo que soy en esencia“, dijo en aquel momento.

Polémicas de Paty Navidad

La actriz de "Por ella soy Eva" estuvo a punto de quedar fuera del reality show en el que comparte escena con otras celebridades como Juan Rivera, Aylin Mujica, Liliana Rodríguez, Aristeo Cázares, Arturo Carmona, "Rey Grupero", Osmariel Villalobos y Lorena de la Garza.

Y es que cuando estaba por abordar el vuelo que la llevaría a Miami, Florida, -donde se realizaba la promoción del programa- la aerolínea le negó la entrada al avión debido a que no está vacunada contra el coronavirus. La también modelo insistió ya que llevaba una prueba PCR negativa, como lo solicitan en la mayoría de los vuelos.

“Está restringiendo los derechos de las personas no vacunadas, dicen que están preocupados por nuestra salud (...) Yo no estoy vacunada y no me voy a vacunar, menos ahorita sabiendo que no soy la única, habemos muchas personas que pensamos similar (…) Ya si esto no es una dictadura, como lo vengo diciendo, no sé de qué se trata”, dijo molesta.

Le niegan vuelo a Paty Navidad por no estar vacunada contra el Covid-19. Foto: Cuartoscuro

SIGUE LEYENDO:

Paty Navidad no puede viajar a EU por no estar vacunada, podría quedarse fuera de La Casa de los Famosos 3

Paty Navidad se lanza contra el feminismo: “No me representan los movimientos que se han radicalizado”