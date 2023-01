Paty Navidad no puede viajar a EU por no estar vacunada, podría quedarse fuera de La Casa de los Famosos 3

Paty Navidad informó que recientemente no pudo viajar a Estados Unidos debido a que la impidieron el ingreso por no estar vacunada contra el Covid-19, pues hay que recordar que la actriz decidió no inyectarse contra la enfermedad que desató una pandemia. En tanto, muchos se preguntan si esta situación podría afectar su participación en "La Casa de los Famosos 3", reality show en el que podría quedar fuera al no poder entrar al país en donde se realizan las grabaciones.

La actriz se encontró a la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México y reveló que la aerolínea no la dejó ingresar a su vuelo debido a que no estaba vacunada. La también conductora indicó que a pesar de no estar inmunizada sí se practicó una prueba de coronavirus, la cual salió negativa, sin embargo, esto no fue suficiente para que la dejaran abordar el avión con dirección a Estados Unidos, en donde próximamente se unirá al talento de Telemundo para ser parte del reality show.

"No podemos viajar porque a ellos les importa mucho nuestra salud, están muy preocupados realmente. Yo traje una prueba de PCR donde estoy perfectamente sana, pero no los mexicanos no podemos salir de México si no estamos vacunados, porque al entrar a Estados Unidos no lo piden. Yo no soy anti vacunas, yo soy anti experimentos como lo he dicho siempre, yo no estoy vacunada y no me voy a vacunar", dijo la actriz en un encuentro con los medios de comunicación cuando le dijeron que no podía irse al país vecino.

Paty Navidad no se vacunará para ingresar a La Casa de los Famosos

La actriz, de 49 años, insistió en que no se va a vacunar, por lo que confía que las cosas cambien antes de que ingrese a la tercera temporada de "La Casa de los Famosos", programa en el que se espera revele más detalles de su discusión con Sabine Moussier. "No me gusta hablar de mi vida privada pero me están obligando. (...) Ella una vez dijo que había intentado hablar conmigo y que nunca se pudo porque yo no contesté son mentiras, ella habló conmigo", adelantó.

Paty Navidad quería viajar a Miami, Florida, para comenzar con la promoción del reality show de Telemundo, donde será una de las celebridades que estará encerrada en una casa filmada las 24 horas del día. No obstante, le fue imposible llegar a su destino, pero se espera que pueda estar en el programa en tiempo y forma, ya que según lo que dejó ver fue una decisión de la aerolínea y no del país, por lo que próximamente podría llegar al país vecino.

La actriz ha causado controversia por su decisión de no vacunarse, pues ha llegado a tener algunas complicaciones en sus proyectos, como por ejemplo cuando se enfermó de Covid-19 mientras estaba en Masterchef Celebrity, por lo que tuvo que aislarse y ser sustituida por otro participante. Ahora, su actitud no la dejó viajas a Estados Unidos para empezar con sus compromisos con "La Casa de los Famosos", en su tercera edición.

