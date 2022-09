Paty Navidad se niega a reabrir sus redes sociales tras fuertes críticas por teorías sobre el Covid-19

Paty Navidad se convirtió en blanco de críticas durante la pandemia de Covid-19 cuando a través de redes sociales externó su opinión sobre el virus y las vacunas, algo por lo que se niega a reabrir sus cuentas que fueron cerradas en más de seis ocasiones por desinformación al asegurar que todo fue parte de un plan de control mundial.

La actriz de “El manantial” ya había generado controversia por sus declaraciones sobre el cambio climático al afirmar que era mentira, pero con el impacto del coronavirus y el surgimiento de teorías conspiradoras que motivaron la desinformación las plataformas tomaron medidas y bloquearon cuentas, entre ellas las de Paty Navidad.

En un encuentro con los medios retomado por “Sale el sol”, la también cantante señaló que no ha considerado reabrir sus redes sociales para evitar los ciberataques y considera que con el cierre de sus cuentas le quitaron su libertad de expresión ya que no le había “faltado al respeto” a ninguna persona.

“Los ataques cibernéticos dejan de existir cuando uno no tiene redes sociales y no tengo, ya me las quitaron, ahora sí el derecho a la libertad de expresión (…) es un derecho que todos tenemos y que ustedes como medios de comunicación también deberían de estar a favor, sin embargo, muchos fueron parte de ese linchamiento y de ese ‘quítenle la voz’, pero yo estoy bien”, dijo.

Polémica de Paty Navidad por Covid-19

La conductora se sumó a las celebridades que dicen no creer en la existencia del Covid-19 y esto le ganó una ola de críticas de internautas que relataban su experiencia o que habían perdido a familiares a causa de la enfermedad, pese a ello insistió en su teoría y más tarde se mostró en contra de las vacunas.

“Covid-19, creación de la élite para controlar a la población bajo el miedo y psicosis a través de la “información” terrorista, tiran economías del mundo y nos llevan a una recesión global y a la vez es un negocio de grandes ganancias para las farmacéuticas, bancos y corporaciones”, se leía en uno de los mensajes en Twitter compartidos por Navidad.

Aunque de inmediato la plataforma se encargó de bloquear su cuenta, decidida a hacer saber su opinión abrió más y ahora se expresó sobre las vacunas: “Buscan controlarnos, convertirnos en seres débiles y manipulables para ejercer mejor el papel de esclavos y al mismo tiempo estamos vulnerables a cualquier virus o epidemia creada por ellos como método de reducción de la población y negocio”.

Pese a que la actriz se contagió de Covid-19 y reportaron su estado de salud como grave sostuvo su teoría y se negó a vacunarse, esto pese a que fue parte del reality show “MasterChef Celebrity” donde gran parte de los participantes también resultaron positivos.

