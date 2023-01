Paty Navidad se lanza contra el feminismo: “No me representan los movimientos que se han radicalizado”

Durante las últimas horas el nombre de Paty Navidad ha encabezado las listas de tendencias en distintas redes sociales debido a que durante una entrevista se lanzó contra el feminismo por considerarlo un movimiento radicalizado, por lo que las palabras de la belle actriz generaron todo tipo de opiniones y por ello en esta ocasión te contamos qué fue todo lo que dijo la exparticipante de “MasterChef Celebrity”.

Todo este nuevo escándalo que protagoniza Paty Navidad se originó a raíz de una entrevista en la que habló de su próxima participación en el exitoso reality show de Telemundo llamado “La Casa de los Famosos” y durante la charla, la actriz fue cuestionada sobre la posibilidad de aliarse con otras mujeres para eliminar a los varones, sin embargo, descartó esta posibilidad y fue aquí donde aseguró que no es feminista y se lanzó contra el movimiento.

“Eso que quede bien claro, no soy feminista, soy mujer que defiende a la mujer y al hombre cuando yo considero que es justo y que así debe de ser, a mí no me representan los movimientos que se han radicalizado y que se han distorsionado completamente, a mí me representa la mujer que trabaja, la mujer que está en su casa atendiendo a sus niños, la mujer que está en una oficina, en un puesto de dulces, tamales o lo que sea, la mujer trabajadora que demuestra ahí su lucha y su fortaleza no en las calles destruyendo, no soy feminista”, señaló Paty Navidad en la entrevista.

Tras las palabras de Paty Navidad, el fragmento de la entrevista fue difundido en redes sociales y se generaron todo tipo de críticas para la actriz, quien ya está más que acostumbrada a ser blanco de críticas por sus posturas sobre distintos temas sociales, incluso, algunos internautas la calificaron como “ignorante” y “retrógrada”, sin embargo, la también conductora no salió a responder ninguno de estos ataques pues en más de una ocasión ha asegurado que siempre dirá lo que piensa.

Paty Navidad se niega a vacunarse contra el Covid-19

Como se dijo antes, Paty Navidad será una de las 17 celebridades que participarán en la tercera edición de “La Casa de los Famosos” y uno de los requisitos para poder participar es que todos tienen que vacunarse contra el Covid-19 para evitar brotes al interior de la producción, sin embargo, la actriz nacida en Sinaloa fue la única que se negó a hacerlo pues tiene opiniones sumamente particulares sobre el uso de esta vacuna por lo que la producción tuvo que hacer una excepción y le permitirá participar sin vacunarse.

Paty Navidad fue una de las primeras confirmadas para "LCDLF". Foto: IG: lacasadelosfamososs

Paty Navidad iniciará su aventura en “La Casa de los Famosos” el próximo martes 17 de enero y en los videos promocionales del programa, la actriz ha asegurado que en esta ocasión no tendrá ninguna restricción para poder hablar y exponer su opinión sobre distintos temas, por lo que se espera que sea una de las participantes más polémicas del reality show.

Además de Paty Navidad, otros famosos confirmados para “La Casa de los Famosos” son Arturo Carmona, Aylín Mújica, Juan Rivera, Osmel Souza “El Zar de la belleza” y La materialista.

