La Casa de los Famosos 3: Integrante entrará al reality sin vacunarse contra la COVID-19

Será este próximo martes 17 de enero cuando comience la tercera temporada del reality show “La Casa de los Famosos” y aunque aún no han entrado los participantes, la polémica ya comenzó, por lo menos con una de las integrantes de esta tercera edición que ya fue confirmada por la producción de Telemundo.

Se trata de Paty Navidad pues, la actriz y cantante fue una de las primeras confirmadas para la tercera temporada del reality show, y recientemente la también ex participante de Masterchef Celebrity estuvo en una entrevista en donde habló sobre su ingresó a La Casa de los Famosos, pues cabe mencionar que no estará vacunada en contra de la COVID-19.

Tal y como lo mencionamos anteriormente, Paty Navidad ofreció una entrevista para el programa “Al Rojo Vivo” en donde habló sobre su próximo ingreso a La Casa de los Famosos, pues la actriz y cantante asegura que no se vacunó contra la COVID-19 y sus compañeros deberán respetar su decisión.

“Por supuesto que entró no vacunada y no me voy a vacunar porque esa es mi decisión y creo que se debe respetar, igual que yo soy respetuosa con las personas que deciden vacunarse”, dijo Paty Navidad