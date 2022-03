Paty Navidad revela que fue víctima de envenenamiento en Televisa, “sufrí bullying en telenovelas”

Paty Navidad, quien ahora pertenece a las filas de TV Azteca, sorprendió a sus seguidores al revelar que durante su estancia en Televisa no todo fue miel sobre hojuelas pues señaló que durante muchos años sufrió bullying laboral por parte de sus compañeros, incluso, aseguró que durante las grabaciones de una telenovela fue víctima de envenenamiento y otras agresiones.

Las fuertes declaraciones de Paty Navidad fueron vertidas en la última emisión de “Chisme No Like”, en donde estuvo como invitada para hablar de sus viejas glorias en Televisa y de los nuevos proyectos que ha emprendido en TV Azteca como el reality Music Battles México, del cual es conductora.

Durante la charla con Elisa Beristain y Javier Ceriani, la actriz y cantante nacida en Sinaloa señaló que siempre estará agradecida con Televisa pues fue su casa durante más de dos décadas donde tuvo la oportunidad de brillar en sus diferentes facetas, no obstante, recordó algunos malos momentos que pasó debido a que era víctima de bullying en la telenovela “Por ella soy Eva”, donde los abusos llegaron a niveles verdaderamente alarmantes.

“Sufrí ese bullying en telenovelas, donde sufrí envenenamientos, ya lo he dicho, pero ya lo perdoné... Yo trabajé mucho en eso porque para mí fue muy complicado, yo no lo creía cuando lo estaba viviendo. Yo decía: ‘Dios’”, fueron las palabras de la actriz, quien señaló que en más de una ocasión tuvo que llegar al hospital por estos abusos.

“Era sabido que había cosas muy oscuras detrás de todo, y llegué al hospital muchas veces envenenada de ácido muriático, clorhídrico, sulfúrico y me dejó de hablar todo mundo en la telenovela”, señaló la bella actriz.

Cabe mencionar que, Paty Navidad no hizo señalamientos directos en contra de sus ex compañeros, pero considera que todos fueron responsables en cierta medida, no obstante, reiteró que no le guarda rencor a nadie y que ha aprendido a perdonarlos pues “lo que no te mata, te hace más fuerte”.

Paty Navidad pide que la dejen expresarse libremente

La ex participante de MasterChef Celebrity ha causado polémica en más de una ocasión por sus teorías conspirativas sobre el Covid-19 y otros temas por lo que además de convertirse en blanco de todo tipo de críticas, también ha tenido que lidiar con la censura en redes sociales, no obstante, pidió que la dejen expresarse con libertad, pues es su derecho.

“Todos tenemos derecho a expresar nuestro punto de vista, porque la libertad de opinión no sirve si no hay libertad de pensamiento”, sentenció la conductora de Music Battles México.

