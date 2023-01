5 fotos con las que Arturo Carmona se coloca como el más apuesto de “La Casa de los famosos 3”

El furor que se vive en “La Casa de Los Famosos 3” cada vez está mejor, la audiencia está revisando quién será su favorito de la temporada y uno de los que ya se perfilan para conquistar al público es el mexicano Arturo Carmona, pues en redes sociales existen varias personas que están asombradas con el comportamiento del regio.

Arturo Carmona es ex jugador de futbol, actor y empresario, la fama en su carrera la adquirió debido a su desempeño como deportista y por ser el primer esposo de la cantante grupera Alicia Villarreal con quien además tiene una hija de nombre Melenie, con esas cartas y más la celebridad se juega su permanencia en el reality show de Telemundo.

Los integrantes que comparten la casa con Carmona son: Paty Navidad, Aylin Mujica, La Materialista, Juan Rivera, Osmel Sousa, Rey Grupero, José Rodríguez, Liliana Rodríguez, Nicole Chávez, Pepe Gámez, Aristeo Cázares, Madison Anderson, Osmariel Villalobos, Dania Méndez, Aleida Núñez, Raúl García, además de Jonathan Islas y Monique Sánchez que ya no están en la contienda.

Aunque el programa empezó el 17 de enero, el paso de Arturo Carmona por “La Casa de los Famosos 3” ya quedó marcada, el motivo es el apasionado beso que se dio con Aylín Mujica, las estrellas estaban en un juego de “verdad o reto” y la actriz perdió contra “La Materialista” por lo que tuvo que protagonizar el encuentro con el galán.

En redes sociales los usuarios indican que, aunque Mujica no estaba del todo de acuerdo con su castigo, pero que su lenguaje corporal cambió cuando empezó a besar a Carmona, pues quedaría impactada con el resultado y dejó claro que no le es indiferente ya que es uno de los más apuestos de la casa.

Otra de las muestras de afecto que se han presentado entre Arturo y Aylín es un masaje que el futbolista le dio a la cubana en los pies, ya que también se mostraron muy contentos mientras compartían ese momento. Cabe destacar que Carmona llegó hasta las lagrimas hace unos días al contar cómo fue tomar la decisión de terminar el matrimonio que tuvo con Alicia Villarreal y destacó que llegó a sentir que era un “estorbo” en la vida personal y profesional de la intérprete de ”Te quedó grande la yegua”.

