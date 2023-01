VIDEO | Aylín Mujica y Arturo Carmona protagonizan apasionado beso en "La Casa de los Famosos 3"

"La Casa de los Famosos" goza de gran popularidad no sólo por las polémicas peleas que han protagonizado algunos de sus integrantes, también por los romances que han surgido al interior y por los que las parejas tienen apasionados momentos como el de Aylín Mujica y Arturo Carmona, quienes llevaron a otro nivel lo que en un inicio sería un tierno beso.

La tercera temporada del reality show comenzó el pasado 17 de enero en aparente tranquilidad, pero conforme pasan los días surgen estrategias y alianzas con las que los participantes luchan por el anhelado premio que equivale a poco más de 4 millones de pesos, mismo que Alicia Machado y la actriz Ivonne Montero ya se llevaron en las primeras dos emisiones.

Algunos fans han señalado que los apasionados romances en el programa serían parte de la estrategia de los famosos por conservar su lugar con el voto del público, algo que se repite en esta nueva temporada con Aylín Mujica y Arturo Carmona ya que durante un juego de "Verdad o Reto" la actriz cubana perdió y como castigo "La Materialista" le dijo que tenía que besar al galán de telenovelas.

Aunque la actriz se mostró inconforme con su castigo su actitud cambió cuando se acercó a Arturo Carmona, pues mientras algunos les señalaban que le diera un pequeño beso en la nariz ella le sonrió y entre gritos se dieron un apasionado beso. Mujica se alejó sonrojada y el resto de los participantes aplaudió calificando con 10 el momento.

¿Triángulo amoroso?

En redes sociales los internautas indicaron que Aylín Mujica y Arturo Carmona podrían tener un intenso romance al interior de "La Casa de los Famosos", sin embargo, otros recordaron las declaraciones del actor que podrían terminar con cualquier ilusión que tuviera la también conductora.

Hace tan sólo unos días el exesposo de la cantante Alicia Villarreal -cuyo divorcio el actor recordó entre lágrimas recientemente- reveló en una charla con algunos de sus compañeros que estaba interesado en una de las participantes, aunque no reveló de quién se trata era evidente que no de Aylín Mujica, aunque la química entre ellos con el beso mostraría que no le es indiferente.

Mientras tanto, la conductora también podría haber mostrado interés ya que hace tan sólo unos días el público notó lo cercana que se dejó ver con Arturo Carmona cuando le hizo un masaje en los pies. La chispa se encendió entre los actores, pero aún deben luchar por permanecer en el reality show.

Aylín Mujica y Arturo Carmona protagonizan intenso beso. Foto: IG @aylinmujic

