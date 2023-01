“La Casa de los Famosos 3”: Aylín Mujica rompe en llanto por el rechazo de Arturo Carmona

La tercera temporada de "La Casa de los Famosos" comenzó con una aparente tregua entre sus integrantes, pero pronto las intrigas crecieron como parte de la estrategia con la que algunos esperan conservar su lugar. En medio de la polémica surge un triángulo amoroso, motivo por el que Aylín Mujica rompió en llanto debido al rechazo de Arturo Carmona que estaría interesado en otra de las participantes del reality show.

Desde el primer instante la química entre los actores fue evidente y durante un juego de "¿Verdad o reto?" intensificaron los rumores de un nuevo romance, pues protagonizaron un apasionado beso que de inmediato causó gran alboroto entre el resto de los participantes. Aunque en un principio Mujica se mostró incómoda con su "castigo", pronto su actitud cambió y tras el intenso momento se apartó sonrojada y con una gran sonrisa.

Sin embargo, las ilusiones de la también conductora terminaron debido a que el ex de Alicia Villarreal no ha mostrado el mismo interés en ella desde entonces y no evitó romper en llanto al mencionar que pudo haber confundido las señales que le envió: "Cuando llegué hubo un acercamiento entre Arturo y yo, que… igual y yo lo malentendí, yo entendí mal las señales. Él era como muy detallista conmigo y era muy lindo".

También dijo sentirse confundida pues, pese al drástico cambio en la actitud de Arturo Carmona, aún hay algunas miradas que le envían un mensaje diferente: "¿Qué les puedo decir? Me sigue confundiendo porque son miradas raras, entonces me confundo... pero bueno, lo único que le pido al universo es que me dé sabiduría para ser inteligente y no volver a entregarme como boba”.

¿Triángulo amoroso?

Mientras Aylín Mujica se ve afectada y confundida por la actitud de Arturo Carmona con ella, el actor reveló quién es la celebridad por la que siente interés y con quien, dijo, podría ser su invitada a la suite en caso de tener oportunidad y compartir así una copa de vino.

Se trata de Dania Méndez, exparticipante de “Acapulco Shore”, que recientemente dio de qué hablar debido a la conversación que tuvo con Nicole Chávez en la que lanzaron fuertes críticas a Aylín Mujica y aseguraban que los celos que sentía por el actor eran evidentes.

Arturo Carmona estaría interesado en Dania Méndez. Foto: IG @dania.mndz

Han pasado tan sólo unas semanas de que arrancó la "La Casa de los Famosos 3" y sus participantes ya han dado de qué hablar, incluso aquellos que fueron eliminados ya que además del actor Jonathan Islas la joven modelo y representante del público Monique Sánchez abandonó el reality show ante la fuerte presión que sintió por el encierro.

