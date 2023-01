La Casa de los Famosos 3: Monique Sánchez deja el reality, "Las cosas malas están pesando más que las cosas buenas"

“La Casa de los Famosos” ha dado de qué hablar por la polémica entre sus participantes y hasta el momento la tercera temporada no ha decepcionado al público, pues sorprendió al anunciar que uno de los participantes abandonaría el reality show de manera voluntaria debido al estrés que le ha generado el encierro.

A unos días de haber iniciado el programa, fue Monique Sánchez quien entre lágrimas agradeció a sus compañeros y se despidió del reality show, dejando atrás el sueño de llevarse los poco más de 4 millones de pesos que son parte el premio. La joven modelo se convirtió en la segunda participante en salir, pues el actor Jonathan Islas fue eliminado debido a la nominación de otros participantes y el voto del público.

Monique Sánchez abandona "La Casa de los Famosos 3". Foto: IG @msmoniquesanchez

“Creo que la falta de madurez que uno no sabe que viene con cosas buenas y malas, pero creo que la más afectada en este momento voy a ser yo. A mí no me sale reír cuando no me apetece sonreírte, no me gustaría que la gente viera un lado feo porque no es lo que soy, la gente no me conoce y no me gustaría que fuera así”, dijo una noche antes de abandonar el reality show.

Añadió: “Las cosas malas están pesando más que las cosas buenas, siento que el brillo que tenía se va opacando (…) A mí sí me gustaría salir de la casa por mi salud mental”. Una vez afuera dijo sentirse decepcionada por no haber aguantado más al interior de la casa y al ser cuestionada sobre conflictos con otros participantes, negó que algo así motivara su decisión.

¿Quién es Monique Sánchez?

La modelo, de 24 años, es una de los dos participantes que ingresaron a “La Casa de los Famosos 3” para representar al público. Ella entró el pasado 9 de enero, antes de que arrancara la competencia de manera oficial, y durante este tiempo luchó por un lugar con otros diez concursantes que fueron seleccionados gracias a un video en el que se presentaban.

Monique Sánchez ingresó al reality el pasado 9 de enero. Foto: IG @msmoniquesanchez

Originaria de Puerto Rico, durante su breve paso por el reality show admitió que era su debut en televisión y que hasta ahora se desempeñaba como modelo; además, relató que ha trabajado como gerente para una línea de restaurantes en Estados Unidos. Aunque es poco lo que se sabe de su vida privada, a través de redes sociales comparte más de su pasión por el mundo fitness, lo que es evidente en su torneada figura.

Raúl García, de 36 años, es originario de Michoacán y también representa al público en el reality show. Aunque hasta el momento había pasado desapercibido, este miércoles 25 de enero previo a la salida de Monique Sánchez tuvo un fuerte enfrentamiento con Rey Grupero, quien estalló y lanzó fuertes amenazas.

