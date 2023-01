“La Casa de los Famosos 3”: Aylín Mujica recuerda el intenso romance que tuvo con Mel Gibson

La tercera temporada de “La Casa de los Famosos” ha dado de qué hablar por las explosivas declaraciones de sus integrantes, entre éstas la de la conductora Aylín Mujica que recordó el intenso romance que tuvo con Mel Gibson hace casi 20 años y del que fueron testigo otras celebridades como el comediante Polo Polo, quien falleció este lunes 23 de enero a los 78 años de edad.

En una charla entre los participantes del reality show el pasado fin de semana, la también actriz, de 49 años, recordó que durante tres meses estuvo saliendo con la estrella de “Corazón valiente”. Aunque ella fue quien decidió frenar el romance, pues en aquel momento ambos atravesaban por un complicado divorcio y no deseaba generar un gran escándalo.

Todo ocurrió en 2006, cuando el productor ya había anunciado su separación con Robyn Denise Moore con quien estuvo casado durante casi 30 años, tiempo en el que tuvieron siete hijos: Hannah, Edward, Christian, William, Louis, Milo y Thomas. El divorcio dio de qué hablar debido a la millonaria suma que pagó el actor, pues, de acuerdo con la revista People, habrían sido poco más de 400 millones de dólares.

Mel Gibson se disfrazó para encontrarse

La conductora cubana relató que conoció a Mel Gibson cuando estaba en México por la filmación de “Apocalypto”, en ese momento ella se encontraba en Veracruz por la gira de la obra de teatro “Muévete Catalina” en la que también estaba Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, conocido como “Polo Polo”, Alexis Ayala y Lourdes Munguía.

Detalló que gracias a una amiga pudo ir a las grabaciones de la cinta para tomarse una foto Gibson, aunque el nerviosismo y la pena la llevó a tener una platica con él de otras cosas. Fue en ese momento que decidió invitarlo a la puesta en escena pensando que no asistiría, pero para su sorpresa el actor estaba sentado en primera fila.

Aylín Mujica salió con Mel Gibson por tres meses. Foto: IG @melgibson_fanpage

“Después de la obra fuimos a cenar a un restaurante, ahí mismo estaba Raúl Araiza (papá). Había una luna hermosa, después me dejó en el hotel y me dijo: ‘¿Puedo pasar por ti mañana?’ Me busca, vamos a su casa, me prepara una pasta, me enseña detalles de la película, me tocó el piano, después me llevó de vuelta al hotel, tomamos tequila, pero le dije: ‘Yo no creo que sea buena idea que sigas viniendo porque yo me estoy separando, tú también’”, indicó.

Aylín Mujica señaló que para poder reencontrarse, Gibson llegó a su hotel disfrazado como el actor de la cinta “Vaselina”: “Salí y no lo vi, le marqué, pero estaba en un carro con una máscara, era hecha de látex con la cara de John Travolta, ya después se la quitó, nos cagamos de risa. Luego las cosas se pusieron intensas”.

SIGUE LEYENDO:

Manelyk González se presenta en “La Casa de los Famosos” con inquietante vestido con arneses y transparencias

Aylín Mujica le recomienda a Alfredo Adame que no se meta en más problemas: "Tengo miedo por él"

Aylin Mujica termina ahogando su pánico a las serpientes en 'Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!'