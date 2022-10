Aylín Mujica le recomienda a Alfredo Adame que no se meta en más problemas: "Tengo miedo por él"

Luego de que Alfredo Adame compartiera una foto de la cirugía a la que fue sometido de emergencia, su excompañera de trabajo, Aylín Mujica, no dudó en mandarle sus mejores deseos, insistiendo además en que era momento en que el actor dejara de meterse en problemas

Esto en atención a que el motivo por el cual Alfredo Adame tuvo que someterse a un procedimiento quirúrgico se debió a un altercado que el también expolítico sostuvo cerca de su hogar, donde según su versión él trató de ayudar a unos hombres luego de ver que alguien iba malherido, lo cual fue tomado a mal por parte de los sujetos, quienes despotricaron en contra del actor.

Aunque también existe la versión que apunta que Alfredo Adame quiso grabar a los sujetos mientras circulaban por su hogar, lo cual los llevó a golpear al actor, quien presentó su denuncia en contra de los implicados, quienes, según reveló el mismo Adame, resultaron tener antecedentes penales.

Aún así, al ser cuestionada respecto a su opinión de lo sucedido, Aylín Mujica, quien compartió pantalla con Adame en "Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!", no dudó en expresar su apoyo al político en entrevista con "De Primera Mano".

"Tengo entendido que está mucho mejor, pero sí tengo miedo por él, porque se mete en cada problema que... Está jugando y metiéndose con gente que no juega, o sea que son serias y que son de armas tomar, entonces estoy preocupada por él", expuso Aylín Mujica.

No obstante, a pesar de su cercanía con el actor, la bella cubana aseguró que no se ha podido contactar con él, aunque espera que siga evolucionando de manera favorable tras su intervención médica. Además, añadió que le recomienda dejarse de meter en problemas, ya que es "un gran actor, un gran conductor y un gran compañero", por lo cual, no debería estar envuelto en este tipo de escándalos.

Conviene señalar que durante su participación en "Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!" ambos actores se enfrentaron en un reto de eliminación, donde Adame le dedicó unas hermosas palabras de despedida a Aylín Mujica, luego de que esta perdiera ante el exgalán de telenovelas.

