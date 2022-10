VIDEO | Maryfer Centeno afirma que fue amenazada por Alfredo Adame, Gustavo Adolfo Infante pide a feministas unirse contra él

Alfredo Adame se ha convertido en prácticamente sinónimo de polémica, pues desde hace varios años se está peleando con todo el mundo al grado de tener que haber sido intervenido quirúrgicamente después de los golpes que le pusieron dos hombres por andar queriendo "ayudar" en un caso que dejó deos personas muertas y una herida.

Fue justo este último episodio de su vida que lo puso en el ojo del huracán y todos los medios de comunicación lo trataron. En el caso de De Primera Mano, se habló mucho al respecto e incluso uno de los videos fue sometido al análisis de la grafóloga Maryfer Centeno, quien siempre echa mano de sus conocimientos para tratar de descifrar lo que los famosos piensan en realidad.

Sin embargo, parece que al ex galán de telenovelas no le agradó mucho esto y terminó por amenazar a la experta en lenguaje corporal; le envió un correo electrónico donde asegura que ya sabe muchas cosas de ella y que se cuide. Ella lo expuso en el programa de televisión y aseguró que no tomará acciones legales en su contra a menos que insista en atacarla.

¿Cómo amenazó Alfredo Adame a Maryfer Centeno?

Tras ser presentada por Gustavo Adolfo Infante, Maryfer Centeno reveló que fue amenazada por Alfredo Adame, algo que no comprende ya que ella sólo hizo su trabajo y nunca lo ofendió. Por otro lado, dijo que posiblemente el ex conductor lo haya hecho para tratar de lastimar al titular de De Primera Mano, pero lo puso en duda.

A pesar del mensaje ofensivo que el histrión le envió, ella dijo que no le gusta estar relacionada en ese tipo de situaciones legales por lo que lo perdona, pero que en caso de que vuelva a representarle una amenaza no dudará en acudir con las autoridades correspondientes para ponerle un alto.

Mostrando su buen corazón, Maryfer Centeno dijo que conoce la situación precaria económica en la que Alfredo Adame vive, además de estar lejos de su familia y no tener empleo como para contribuir a que termine en prisión siendo también un hombre de la tercera edad.

Por otro lado aclaró que nunca recibió algún tipo de instrucción de Gustavo Adolfo Infante para hablar mal del polémico ex actor y que todo lo que dijo fue de su cosecha. Sin embargo, nunca se expresó de manera altisonante como para que recibiera insultos que en este caso, caen en violencia de género.

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante?

Gustavo Adolfo Infante, quien tiene un pleito casado con Alfredo Adame, recordó que es un hombre peligrosos porque además de amenazar a muchas mujeres, siempre anda armado. Por otro lado aseguró tener testimonios de dos personas transexuales a las que mandó a golpear.

De igual forma le recomendó a los grupos feministas que le brindan apoyo a las mujeres que se unieran "en contra del señor Alfredo Adame. Es una persona que lastima a las mujeres, que lastima a la comunidad lgbt".

