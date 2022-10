Karely Ruiz asegura que prefiere estar sola a rodeada de gente envidiosa, "ya es hora de dejar de confiar en la gente"

Desde que Karely Ruiz se propuso salir adelante para ayudar a su familia y alcanzar la fama, no descansó hasta conseguirlo. Aunque para muchos fue de "una manera fácil", pues utilizó las redes sociales para ello, lo logró y hoy goza de los frutos de su esfuerzo. Sin embargo, no todo es felicidad, pues al parecer se ha topado con personas que se aprovechan de su nobleza.

La joven originaria de Monterrey, Nuevo León, siempre se mostró tímida y hasta llegó a decir que no le importaban los haters que llegara a hacerse con el paso del tiempo, pero todo parece indicar que ésta etapa ya está pasando, pues en diversas ocasiones la han sacado de sus casillas y ha "explotado" de cólera.

En esta ocasión utilizó las historias de su cuenta de Instagram para desahogarse con sus seguidores, quienes en su mayoría siempre la apoyan en las buenas y las malas. Sobre una imagen donde aparece con la mano sobre la boca colocó un mensaje donde claramente se leyó más que molesta.

Karely Ruiz sacará a algunas personas de su vida (Foto: Captura de pantalla)

¿Qué decía el mensaje de Karely Ruiz?

En las últimas horas Karely Ruiz había publicado una serie de fotografías donde presumió dos atuendos muy especiales, uno de una conejita y otro de una rockstar. Las instantáneas se las hizo desde la comodidad de su jardín, pero parece que alguien la hizo enojar, pues entre tanta felicidad soltó el mensaje que desconcertó a todo el mundo.

En este caso aseguró que ya no será una chica confiada con las personas, pues resulta que algunas se aprovechan de ella y que entonces preferirá estar sola. La regiomontana de 21 años dijo que no necesita de nadie que no le aporte nada bueno y menos si se trata de gente "envidiosa".

Karely Ruiz se hizo varias fotos en el jardín de su casa (Foto: Captura de pantalla)

"Ya es hora de dejar de confiar en la gente. Ya estuvo bueno que me agarren de pdj*, la neta prefiero estar sola a estar rodeada de ese tipo de gente, porque al final no necesito de nadie que no aporte nada bueno en mi vida. Puras envidias, pero bueno, así es la gente" Karely Ruiz, modelo e influencer

Ya en otras ocasiones Karely Ruiz había explotado contra los haters, pues a Mona la compararon con ella cuando se hizo un par de cirugías estéticas, además de que la han molestado mucho precisamente con sus operaciones. Ella ha pedido respeto y que se opere quien quiera; la mayoría de sus atacantes son mujeres.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | La actriz de cine para adultos, Adriana Chechik, se parte la espalda en dos tras festejar con salto y split

FOTOS | Karely Ruiz modela coqueto atuendo desde el Oxxo

VIDEO | Chuponcito llora con Yordi Rosado al hablar de su madre