VIDEO | ¿Qué se siente estar en coma? El conmovedor relato de Toño Mauri

Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al Covid-19 como pandemia, el mundo entero no volvió a ser el mismo, pues se establecieron medidas de protección para que las personas evitaran contagiarse; sin embargo, la gran mayoría cayó enferma dejando miles de muertos.

Uno de los casos más sonados, y que se puede considerar como un verdadero milagro, fue el del actor Toño Mauri, quien tras dar positivo al SARS-CoV-2 sus pulmones se vieron seriamente afectados al grado de tener que requerir un trasplante doble de éste órgano. Por suerte para él, encontró donador y la intervención fue todo un éxito.

Para Toño Mauri las cosas no fueron sencillas, pues de los ocho largos meses que estuvo en el hospital en Estados Unidos, 4 los pasó en coma. "No me acuerdo de nada, hasta que me desperté del coma", reveló para diversos medios de comunicación en cuanto pudo hablar. Además, una de las secuelas que tuvo es que no podía caminar.

Toño Mauri revela lo que sintió al estar en coma

Aunque el caer en estado de coma o que las personas sean inducidas a éste estado por necesidad médica, es un tema conocido, pocos se han preguntado lo que se siente. En este caso, Yordi Rosado no se aguantó las ganas y fue una de las preguntas que le hizo a Toño Mauri cuando lo entrevistó.

El actor le respondió que estar así es similar a estar dormido y aunque no se acuerda de nada, sí de sueños "muy reales". Explicó que tuvo éstas imágenes con doctores, con sus hijos y amigos, pero "como si hubieran sucedido". Incluso, reveló que apenas "volvió y le reclamó de inmediato a su esposa Carla Alemán.

"Le digo: 'oye, mi amor, no se midieron fue que me dejaron en el restaurante y se fueron. Se olvidaron de mi.' Y me dice 'cuál restaurante si tú no has salido de aquí en 8 meses, en 6 meses'. Mi sueño era tan real que yo pensé que habíamos ido a una pizzería, que me habían dejado salir con mi enfermedad y que yo veía cómo todos se despedían y se iban y pues, me dejaban" Toño Mauri, actor

¿Cómo ha evolucionado Toño Mauri?

El actor de 58 años, quien estuvo al borde de la muerte por el Covid-19 evolucionó de manera satisfactoria tras recibir el trasplante doble de pulmón. Desde entonces no reparó en medidas de cuidado, no obstante, a finales de septiembre informó que se había contagiado de nueva cuenta, lo que encendió las alarmas en el mundo del espectáculo.

A pesar de su condición pudo ganarle una vez más a la enfermedad que brotó en China y hasta publicó los resultados de su prueba a través de su cuenta de Instagram donde se puede leer con toda claridad que salió negativo. "Pasó el susto!! Gracia a Dios por su inmensa misericordia y por darme la fortaleza para salir!!! A mi familia y amigos GRACIAS!!!", escribió.

