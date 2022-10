Hospitalizan de emergencia a Alfredo Adame: Este es el estado de salud del polémico actor

Alfredo Adame fue hospitalizado de emergencia la mañana de este lunes 10 de octubre debido a que será intervenido quirúrgicamente para colocarle cuatro placas de titanio en el pómulo derecho donde sufrió múltiples fracturas luego de la brutal golpiza que le propinaron dos sujetos hace un par de semanas atrás cuando se encontraba afuera de su casa.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Alfredo Adame informó de viva voz que se internaría de emergencia durante las primeras horas de este lunes 10 de octubre para ser intervenido quirúrgicamente y explicó cuál será el procedimiento que los médicos realizarán.

“Qué tal amigos, buen día, pues hoy me operan, me avisaron el viernes que de emergencia me operan hoy a las, más o menos 8:30 – 9:00 de la mañana, entonces me van a poner las cuatro placas de titanio en el pómulo derecho y espero que todo salga muy bien, les mando un saludo y si no les contesto es porque ya saben que estoy en el hospital, saludos a todos” fueron el mensaje de Alfredo Adame.

Cabe mencionar que, además de las múltiples fracturas en el pómulo derecho, Alfredo Adame también confirmó que había sufrido desprendimiento de retina, por lo que la visión de su ojo derecho estaba más que comprometida, sin embargo, el ex conductor del programa “Hoy” no mencionó cuál es el tratamiento que deberá seguir para este problema o si de igual manera será atendido en esta misma intervención quirúrgica.

Por otra parte, Flor Rubio, quien es una cercana amiga de Alfredo Adame, informó durante la última emisión de “Venga la Alegría” que, mientras el conductor de 64 años de edad se encuentra en el quirófano, su equipo legal acudirá a la Fiscalía de la Ciudad de México para presentar nueva evidencia que los ayude a comprobar la responsabilidad de sus agresores, quienes ya fueron vinculados a proceso y se encuentran bajo el resguardo de las autoridades como medida cautelar.

Alfredo Adame teme por su seguridad y prepara nuevas denuncias

Fue el pasado 28 de septiembre cuando Alfredo Adame fue golpeado brutalmente por dos sujetos cuando se encontraba afuera de su casa presenciando todo lo que ocurría mientras se realizaban las investigaciones de un homicidio ocurrido a unos cuantos metros de su vivienda y según las palabras del propio actor, él solo pretendía ayudar, sin embargo, en respuesta recibió las agresiones que le provocaron fuertes lesiones.

Tras denunciar el caso ante las autoridades, sus agresores fueron vinculados a proceso y días más tarde el periodista Carlos Jiménez difundió el video de la agresión a Alfredo Adame y las imágenes contradicen en cierta parte su versión y por ello el polémico conductor se lanzó contra el comunicador y adelantó que procedería de forma legal.

En otro momento, el conductor aseveró que tras la golpiza comenzó a recibir amenazas de muerte y aseguró que dichos textos provenían de personas allegadas a sus agresores, a quienes señaló de pertenecer a grupos criminales y por ello pidió protección de la policía para que hagan rondines por su casa de forma constante, asimismo, señaló que no descarta contratar seguridad privada.

