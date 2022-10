VIDEO: Alfredo Adame reaparece en redes y manda mensaje tras reconstrucción de su rostro

Tras una larga estancia en el quirófano, Alfredo Adame ya se encuentra recuperándose de la operación a la que se sometió para que le colocaran cuatro placas de titanio en el rostro para corregir los daños que sufrió a causa de una descomunal golpiza que le propinaron dos sujetos hace un par de semanas atrás y por ello, el actor reapareció en redes para enviar un mensaje, sin embargo, el también conductor causó preocupación entre sus fans debido a su aspecto físico.

Fue la mañana del martes 11 de octubre cuando a través de las redes sociales de Alfredo Adame se estuvieron compartiendo todos los pormenores de la operación del actor y una vez que culminó la cirugía, se difundieron diversas fotos en las que se mostró cómo es que quedó el rostro el actor, no obstante, se tomó el asunto con humor y bromeó diciendo que “Con una paracetamol queda” y que “ya le habían llegado las máscaras de zombie para el Halloween” pues en dichas imágenes se le pudo ver con al menos la mitad de su rostro sumamente inflamada, además, su ojo estaba completamente cerrado y con un hematoma de tamaño considerable.

Alfredo Adame no pierde su sentido del humor pese al mal momento que atraviesa. Foto: IG: adamereacciona

Horas más tarde, cuando ya estaba completamente consiente, Alfredo Adame grabó un video que fue transmitido a través del programa “Ventaneando” y fue ahí donde el actor detalló los pormenores de la operación y mencionó que será este miércoles 12 de octubre cuando sea dado de alta para continuar con su recuperación desde la comodidad de su hogar.

“¡Hola!, ¿qué tal, amigos de Ventaneando? Les mando un saludo y un abrazo, les agradezco la preocupación y bueno, pues sí, ya me hicieron de emergencia la operación, la intervención quirúrgica, fueron cuatro placas de titanio, había una quinta posible fractura, pero no pasó y bueno, me operaron a la una de mañana y ya estoy aquí en recuperación y si todo va bien yo creo que salgo mañana”, expresó Adame.

“No puedo creerlo, da dolor verlo”, ¡Qué barbaridad! Todo el rostro hinchado”, “No doy crédito de la cara como la tiene” fueron algunos de los comentarios que generó el video de Alfredo Adame entre los conductores de “Ventaneando” en especial de Pati Chapoy y Pedrito Sola, no obstante, Daniel Bisogno, decidió bromear y aseguró que el ex conductor de “Hoy” no pudo salir del hospital debido a que por lo hinchado de su ojo no pudo encontrar la puerta, mientras que Mónica Castañeda comentó la importancia de no intervenir en asuntos que no son de incumbencia propia.

Así fue la golpiza de Alfredo Adame

El pasado 28 de septiembre, ocurrió un homicidio a unos cuantos pasos de la casa de Alfredo Adame, quien asegura que estaba platicando con sus vecinos sobre lo ocurrido cuando llegaron familiares de una de las víctimas solicitando ayuda porque también estaban heridos, no obstante, al acercarse a ofrecerles ayuda, recibió agresiones de un primer tipo y cuando se encontraban intercambiando golpes llegó un segundo sujeto para golpear al conductor, quien sufrió lesiones de consideración por la golpiza.

El periodista Carlos Jiménez difundió el video de la golpiza a Alfredo Adame. Foto: Especial

Tras el altercado, los agresores del conductor fueron detenidos y Alfredo Adame interpuso una denuncia ante las autoridades y los hombres fueron vinculados a proceso y se les interpuso prisión preventiva como medida cautelar. La última actualización sobre el caso es que la defensa del actor está presentando pruebas para que se logre obtener una sentencia condenatoria en contra de los agresores del también político, quien ha mencionado temer por su seguridad ante posibles represalias, ya que mencionó que las personas que lo golpearon están supuestamente relacionadas con el crimen organizado.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Maryfer Centeno afirma que fue amenazada por Alfredo Adame, Gustavo Adolfo Infante pide a feministas unirse contra él

Querido actor del Cine de Oro intentó conquistar a Alfredo Adame pero no pudo lograrlo

Alfredo Adame reitera demanda a Gustavo Adolfo Infante: "Me causaron un daño moral"